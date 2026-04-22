健康網》曾國城腫瘤指數略高！ 醫：有時不一定是癌 快做精細檢查

名主持人曾國城自曝最新健檢結果顯示紅字已大幅減少，但胰臟腫瘤指數目前為40。東元醫院醫師林洋鈺指出，當癌症指數顯示正常時，也不代表人體一定沒有癌症。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕名主持人曾國城自曝最新健檢結果顯示紅字已大幅減少，但胰臟腫瘤指數目前為40，略高於標準值37，目前身體還處於發炎狀態。根據東元醫院衛教資料指出，癌症指數，又稱腫瘤指數，是指人體血液中的某類蛋白質，當其濃度上升時，經常與特定癌症相關，這時便可以利用其抽血數值的高低變化，來預測特定癌症的發生與進展。

不僅曾國城的健檢報告紅字，提醒他注意健康。前經濟部長郭智輝去（2025）年的健康檢查發現癌症指數高達44，遠高於標準值5，超標約9倍。顯然癌症指數已作為身體狀況初判的小依據。

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東元醫院高級健檢中心主任林洋鈺醫師提醒，癌症指數在癌症預測上是有其極限的，當人體器官受到其他良性狀況影響時，也可能造成癌症指數的異常上升；相反的，當癌症指數顯示正常時，也不代表人體一定沒有癌症。

癌症指數的種類繁多，在健檢應用上，主要有鱗狀上皮癌關聯抗原（SCC-Ag）、愛氏頓病毒抗體（EB-VCA IgA）、肺癌腫瘤標記（NSE、Cyfra21-1）、癌胚胎抗原（CEA）、4種癌抗原（CA72-4、CA199、CA125、CA15-3）、胎兒蛋白（AFP）、攝護腺特異抗原（PSA）及人類絨毛膜性腺激素（B-HCG）等12種。以下是各項癌症指數依照人體器官做系統分類，並介紹其正常數值範圍：

●頭頸部癌症

1.鱗狀上皮癌關聯抗原SCC-Ag

正常數值：＜1.5 u/ml

癌症篩檢：頭頸癌、食道癌、子宮頸癌、肺部鱗狀上皮癌

癌症偵測能力：50%（早期癌：20%）

2.愛氏頓病毒抗體EB-VCA IgA

正常數值：陰性

癌症篩檢：鼻咽癌

癌症偵測能力：80% （早期癌：70%）

林洋鈺表示，鼻咽癌好發於台灣，且鼻咽位處頭頸部深處不易評估，需要使用特殊探查器具，EB-VCA IgA算是很好的鼻咽癌篩檢工具，其對於早期鼻咽癌也有很不錯的偵測能力。

●肺部癌症

1.肺癌腫瘤標記NSE

正常數值：＜12.5 ng/ml

癌症篩檢：小細胞肺癌

癌症偵測能力：70%（局限型：55%）

2.肺癌腫瘤標記Cyfra21-1

正常數值：＜2.1 ng/ml

癌症篩檢：非小細胞肺癌

癌症偵測能力：60% （早期癌：5%）

林洋鈺表示，肺癌篩檢建議做低劑量肺部電腦斷層（LDCT），該檢查沒有掃描死角，具100%病灶偵測能力，即使是癌前病灶也能清楚顯示。癌症指數在肺癌篩檢上沒有明確角色。

●肝膽腸胃癌症

1.癌胚胎抗原CEA

正常數值：＜5 ng/ml

癌症篩檢：大腸癌、胃癌、肺腺癌

癌症偵測能力：50%（早期癌：25%）

2.癌抗原CA72-4

正常數值：＜6.9 u/ml

癌症篩檢：胃癌

癌症偵測能力：30%（早期癌：15%）

3.胎兒蛋白AFP

正常數值：＜8.8 ng/ml

癌症篩檢：肝癌

癌症偵測能力：60%（早期癌：50%）

4.癌抗原CA199

正常數值：＜37 u/ml

癌症篩檢：胰臟癌、膽道癌

癌症偵測能力：80%（早期癌：30%）

林洋鈺認為，CEA、AFP、CA199等項癌症指數，臨床應用廣泛，可以當作是大腸癌、肝癌、胰臟癌的第一道篩檢防線，但絕不能單純以此作為有無癌症的判斷依據。胃癌/大腸癌篩檢，建議安排糞便潛血檢查，並且每3年規則安排胃鏡/大腸鏡檢查；肝癌/胰臟癌篩檢，建議搭配年度腹部超音波檢查，再視個別需求安排腹部磁振造影檢查。

●男女性特殊癌症

1.攝護腺特異抗原PSA（男）

正常數值：＜4 ng/ml

癌症篩檢：攝護腺癌

癌症偵測能力：20%（低分期：10%；高分期：50%）

2.人類絨毛膜性腺激素B-HC（男）

正常數值：＜5 u/ml

癌症篩檢：睪丸癌

癌症偵測能力：40%（早期癌：30%）

3.癌抗原CA125（女）

正常數值：＜35 u/ml

癌症篩檢：卵巢癌

癌症偵測能力：80%（早期癌：50%）

4.癌抗原CA15-3（女）

正常數值：＜31 u/ml

癌症篩檢：乳癌

癌症偵測能力：30%（早期癌：15%）

林洋鈺說，PSA對於攝護腺癌的偵測能力實在是超乎想像的低，只有20%，但還是建議要使用PSA做為攝護腺癌的篩檢項目，未來會再利用專文做解釋；CA125對於卵巢癌有不錯的偵測能力，建議搭配年度婦科超音波檢查；乳癌篩檢，請依照建議年齡，安排乳房超音波檢查與乳房攝影檢查，癌症指數在乳癌篩檢上沒有明確角色。

不管是曾國城，或者是郭智輝，面對健檢出來紅字，未掉以輕心，積極再進行檢查、調整飲食作息，才能遠離疾病威脅。

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