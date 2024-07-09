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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

秋冬新冠疫苗選株 專家今齊聚疾管署討論

2024/07/09 16:38

疾管署副署長曾淑慧表示，ACIP下午開會討論秋冬新冠疫苗選株等事宜，將於明天下午2點召開記者會對外說明結果。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署預計10月1日新版新冠疫苗與流感疫苗同步開打，但至今仍未選定疫苗株，外界憂心影響接種時程，疾管署副署長曾淑慧今（9日）表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）下午開會討論，將於明天下午2點召開記者會對外說明結果。

目前全球主要流行變異株JN.1、KP.2及KP.3及近期快速增加的LB.1，JN.1為需留意變異株，其餘均為監測中變異株，皆具免疫逃脫性，傳播力較佳等特性，但疾病嚴重度尚未增加。

世界衛生組織（WHO）今年4月公告2024至2025年建議新冠疫苗抗原為變異株JN.1，但美國食品暨藥物管理局（FDA）日前變更對2024年到2025年的疫苗病毒株建議，更新為KP.2。

據了解，新冠疫苗選株可能影響供貨時程，若我國選擇JN.1，秋冬可望如期開打，若跟進美國改成KP.2，開打時間則可能延後。

曾淑慧指出，近日WHO再度召開專家會議，認為正在上升的KP.2、KP.3、LB.1等變異株，均為JN.1的衍生株，僅特定位點出現差異，因此新版JN.1或KP.2疫苗，均可提供有效保護力，維持原先秋冬新冠疫苗抗原為JN.1的建議。

曾淑慧說明，ACIP專家今日下午開會，會根據病毒特性與演化情況，以及疫苗安全性、有效性進行討論，再提出秋冬疫苗選株建議，因為會後需要再整理，預計將於明天下午2點召開記者會對外說明結果。

另外，曾淑慧提到，近日WHO專家會議也認為現有XBB疫苗對JN.1仍具保護力，呼籲民眾立即接種XBB疫苗，無須等待新疫苗。XBB疫苗上週接種2.6萬人次，迄今累計接種285.8萬人次，全國接種率11.63%，全國尚餘莫德納XBB疫苗約276.6萬劑、Novavax XBB疫苗約0.75萬劑。

近期重要SARS-CoV-2病毒變異株親緣相關性與演化示意圖。（疾管署提供）

COVID-19疫苗接種WHO專家建議與重要科學證據。（疾管署提供）

COVID-19疫苗接種WHO專家建議與重要科學證據。（疾管署提供）

國內疫苗接種情形。（疾管署提供）

全國各縣市新冠疫苗接種率統計。（疾管署提供）

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