政院傑出科技貢獻獎 首位外國人白台瑞獲獎

台北醫學大學特聘教授白台瑞（右）是行政院傑出科技貢獻獎設置以來，首位外國人，而他已於2020年4月歸化，成為正港台灣人。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕「2024年行政院傑出科技貢獻獎」今（18）日在行政院大禮堂舉行頒獎典禮，本屆有二組得獎人，分別為台北醫學大學特聘教授白台瑞及台大醫學院附設醫院特聘教授吳明賢、教授李宜家及劉志銘組成的三人團隊。而原為法國籍的白台瑞是行政院科技獎設置以來，首位外國人，而他已於2020年4月歸化，成為正港台灣人。

白台瑞是全球血漿分離術國際權威，曾任世衛組織顧問，在台推動「變革性治療性血液製品」的研發，成功提升血液製品的安全性及治療效果。研究成果已成為預防多種疾病的重要基石，如B型肝炎病毒、C型肝炎病毒、人類免疫缺陷病毒以及血友病等，同時也擴展應用至治療伊波拉病毒、嚴重急性呼吸道症候群與A型流感病毒H1N1亞型等疾病。

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白台瑞在2008年加入台北醫學大學，積極為台灣串接國際合作，包括促成北醫神經醫學研究中心和法國里爾大學合作建立「神經醫學聯合實驗室」，推動北醫大醫工學院成為台灣首個加入歐盟資助的Erasmus Mundus國際碩士學程的全權合作夥伴。

台大醫學院附設醫院特聘教授吳明賢（右2）、教授李宜家（左1）及劉志銘（右1）組成的三人團隊獲得2024年行政院傑出科技貢獻獎。（記者鍾麗華攝）

吳明賢、李宜家及劉志銘團隊針對引發胃癌的幽門螺旋桿菌的抗藥性問題，成功開發出分子檢測技術，應用於個人化治療和胃癌預防，積極建立腸胃疾病與幽門桿菌臨床試驗聯盟，該團隊應用新的分子檢驗技術精準的選藥，並且開發第二線與第三線的救援治療處方，讓感染者成功根除幽門螺旋桿菌，也推動社區幽門螺旋桿菌篩檢與根除計畫，研究成果成為國際篩檢與治療幽門螺旋桿菌以預防胃癌的標準。

行政院長卓榮泰致詞時表示，賴清德身為一個醫師背景出身的總統，一直希望讓國人健康、國家更強，政府推動健康台灣深耕計畫，從計畫、預算都編定了，但預算現在還在立法院，希望明年度的中央政府總預算能夠順利的通過。

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