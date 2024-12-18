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健康 > 杏林動態

自發辦義賣超過30年！ 虎尾若瑟醫院愛心強強滾

2024/12/18 14:37

虎尾若瑟醫院聖誕義賣活動今明兩天登場。（記者李文德攝）

虎尾若瑟醫院聖誕義賣活動今明兩天登場。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕虎尾天主教若瑟醫院「寒冬送暖，聖誕義賣活動」舉辦超過30年，每年由院方人員自發性籌備。今年活動18、19日隆重登場，共40個攤位包括美食、手工藝等，有護理部同仁自製手工餅乾、奶酪義賣。院方表示，此次義賣所得將全數捐贈給若瑟早療慢飛天使、虎尾地區身障及弱勢團體，估計超過200位受惠。

若瑟醫院義賣活動今上午起熱鬧展開，院內外40個攤商擺出食物、花盆、手工藝品等，琳瑯滿目。醫院內外好不熱鬧，不少前來就診的民眾也趁機「大採購」。其中一攤已經連續參與活動超過10年的燒酒雞攤，更是大排長龍，還需要預訂才買得到。

超過10年參與活動的王專色，每年烹煮的燒酒雞不計成本大碗又便宜，現在都需要事前預訂才買得到。（記者李文德攝）

超過10年參與活動的王專色，每年烹煮的燒酒雞不計成本大碗又便宜，現在都需要事前預訂才買得到。（記者李文德攝）

73歲的業者王專色表示，40多年前在醫院剖腹產，受到醫師、護理師悉心照護，便發願要回饋。10多年前得知有愛心義賣活動便向院方報名參加，每年都準備上百份燒酒雞，不論成本高低，所得都是獻給院方，「成就一番好事不用計較會賺多少」。

護理部中更是精銳盡出，呼吸治療師江佩芙更是利用自身烘焙、點心專長，超過百份的手工餅乾、鮮奶酪也是義賣熱銷產品。她表示，雖然現在全台面臨護理師人力荒，工作壓力稍大，趁著休假之餘製作反而是紓解壓力的管道，此活動也是幫助弱勢，極富意義；護理部督導嚴麗君表示，恰好同仁有此專業，全員動起來，希望以自己小小的力量成就善事。

若瑟醫院副院長林素鉁表示，每年耶誕義賣經成為院方的優良傳統，有賴全體同仁自發性動起來，籌備活動。此次活動所得將悉數幫助若瑟早療慢飛天使，虎尾地區身障及弱勢團體，估計超過200人受惠，希望以實際行動，幫助社會每個角落。

護理部呼吸治療師江佩芙（左）以自身烘焙專長，製作手工餅乾、奶酪，獲護理部督導嚴麗君（右）認同，全員動起來成就好事。（記者李文德攝）

護理部呼吸治療師江佩芙（左）以自身烘焙專長，製作手工餅乾、奶酪，獲護理部督導嚴麗君（右）認同，全員動起來成就好事。（記者李文德攝）

虎尾若瑟醫院聖誕義賣活動今明兩天登場。（記者李文德攝）

虎尾若瑟醫院聖誕義賣活動今明兩天登場。（記者李文德攝）

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