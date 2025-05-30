防端午疫情爆發 豐原醫院6月2日啟動「新冠特別門診」計畫

豐原醫院6月2日啟動「新冠特別門診」計畫 。（豐原醫院提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕時序入夏，近期國內新冠肺炎疫情再度升高，疾管署預估國內疫情預估於6月中下旬達高峰，最高單週新冠就診估計5.5到6.5萬人次。衛生福利部豐原醫院今（30）日指出，因應疫情，即日起啟動「新冠特別門診」計畫，並備有足夠之新冠疫苗、抗病毒藥物及快篩試劑，確保鄉親治療無虞。

端午3天連假民眾出遊、聚會，恐推升新冠疫情。豐原醫院院長李永恒指出「新冠特別門診」的設立，旨在提供民眾安心就醫空間，每日開設上午與晚上兩個診次，週六上午門診，週日可至急診，提供篩檢、診斷與藥物治療等整合式服務。呼籲民眾如出現高燒不退、呼吸困難、喘不過氣、嘴唇發紫、發紺、意識不清、反應遲鈍，千萬別拖延，及早就醫。

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豐原醫院指出，除設立新冠特別門診外，提供充足疫苗、抗病毒藥物與快篩試劑，建議民眾在醫院診所、長照機構、大眾運輸工具及人潮聚集所等，都能夠佩戴口罩，以降低群體感染風險，做好防疫工作。

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