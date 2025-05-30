自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

防端午疫情爆發 豐原醫院6月2日啟動「新冠特別門診」計畫

2025/05/30 11:40

豐原醫院6月2日啟動「新冠特別門診」計畫 。（豐原醫院提供）

豐原醫院6月2日啟動「新冠特別門診」計畫 。（豐原醫院提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕時序入夏，近期國內新冠肺炎疫情再度升高，疾管署預估國內疫情預估於6月中下旬達高峰，最高單週新冠就診估計5.5到6.5萬人次。衛生福利部豐原醫院今（30）日指出，因應疫情，即日起啟動「新冠特別門診」計畫，並備有足夠之新冠疫苗、抗病毒藥物及快篩試劑，確保鄉親治療無虞。

端午3天連假民眾出遊、聚會，恐推升新冠疫情。豐原醫院院長李永恒指出「新冠特別門診」的設立，旨在提供民眾安心就醫空間，每日開設上午與晚上兩個診次，週六上午門診，週日可至急診，提供篩檢、診斷與藥物治療等整合式服務。呼籲民眾如出現高燒不退、呼吸困難、喘不過氣、嘴唇發紫、發紺、意識不清、反應遲鈍，千萬別拖延，及早就醫。

豐原醫院指出，除設立新冠特別門診外，提供充足疫苗、抗病毒藥物與快篩試劑，建議民眾在醫院診所、長照機構、大眾運輸工具及人潮聚集所等，都能夠佩戴口罩，以降低群體感染風險，做好防疫工作。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中