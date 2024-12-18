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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

低溫易猝死！ 英研究點「1類運動」降56％心血管死亡率

2024/12/18 18:10

研究發現，相比於未運動者，參與球拍運動，可降低56%的心血管疾病死亡率。（記者張軒哲攝）

研究發現，相比於未運動者，參與球拍運動，可降低56%的心血管疾病死亡率。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕近日冷氣團一波波，氣溫驟降。根據消防署統計，過去3日（14-16日）全台已累計134件非創傷OHCA送醫（到院前心肺功能停止）案例，顯示寒冷天氣對心血管健康的影響不可小覷。健身房教練今日指出，根據《英國運動醫學雜誌》的一項研究，在心臟病與中風案例的統計中，相比於未運動者，參與有些運動，明顯降低心血管疾病死亡率的效果，其中以球拍運動效果最為突出，降低56%的心血管疾病死亡率。

健身房教練指出，《英國運動醫學雜誌》針對1994至2008年間，超過8萬名平均年齡52歲的成人，進行長達9年的追蹤分析，探討不同運動類型對心血管疾病死亡率的影響。研究結果顯示，在心臟病與中風案例的統計中，參與以下運動與未運動者相比，明顯降低心血管疾病死亡率的效果。包括：有氧運動降低36%、游泳降低41%，其中又以球拍運動顯著降低56%的心血管疾病死亡率，效果最為突出。

規律進行有氧和協調性高的運動，能有效提升心肺功能、改善血液循環，進而降低心血管疾病風險，尤其是球拍運動，由於結合了有氧與間歇性無氧運動的特性，對心血管健康益處最大。無論是快節奏的羽球、挑戰體力的網球或節奏輕鬆的桌球，都能有效達到運動效果。健身房教練整理球拍運動的5大優點，包括：提升心肺功能、燃脂減壓、訓練協調性、促進血液循環及容易入門且多樣化。

另外，天冷運動，務必做好充分的暖身與保暖，避免過度勞累，並隨時留意身體警訊，才能安全有效地守護健康。

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