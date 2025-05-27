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健康網》廚房「兩寶」備了沒？ 研究：可有效去除9成農藥

2025/05/27 15:20

醫師表示，緊黏在果皮表面的農藥沒有去除，吃進的水果就和著農藥吞下肚，仍有健康風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，緊黏在果皮表面的農藥沒有去除，吃進的水果就和著農藥吞下肚，仍有健康風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多數人以為洗水果只要清水沖洗，或是泡泡鹽水就好，偏偏有些「脂溶性」農藥，清水洗不掉。一旦緊黏在果皮表面的農藥沒有去除，吃進的水果就和著農藥一起吞下肚，有健康風險。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，玉米粉和小蘇打粉，是簡便有效的居家洗水果方法，能把葡萄、蘋果等水果上的殺菌劑去除。

張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」上發文說，如果只用鹽水或流動的水洗水果，只是清掉表面的灰塵，對頑強的「脂溶性」農藥，效果幾乎是零。這些農藥會緊黏在果皮表面，甚至藏在看不見的天然果蠟裡。尤其像葡萄這類皮薄、蠟多的水果，更容易殘留名為腐絕（thiabendazole）的農藥，要留意農藥產生的毒害。

張家銘解釋，目前腐絕在很多國家被合法使用，更是常見於葡萄、蘋果、草莓、檸檬等水果上的殺菌劑，但不代表它完全無害。根據動物實驗，它的急性毒性不算高，只是長期微量攝入，可能帶來一些潛在風險，例如，肝臟代謝負擔增加，或是可能干擾甲狀腺荷爾蒙平衡，還被美國環保署列為可能致癌物。對正在成長的孩子、抵抗力較弱的長輩來說，每口伴著農藥吃下的水果，都可能在體內累積，成為慢性疾病的隱憂。

要怎麼洗，才能把水果上的農藥洗掉？

張家銘分享國際期刊《Foods》的研究，不是高科技清潔劑，也不是進口專用藥水，在廚房就有的兩樣東西：玉米粉和小蘇打粉。清洗的方式如下：

第一步：2%玉米澱粉水，浸泡5分鐘

玉米澱粉的細緻顆粒像天然小吸盤，可以抓住附著在果皮上的農藥分子，靠物理吸附，如同把藏在皮表的農藥「吸」出來。

第二步：5%小蘇打水，繼續浸泡5分鐘

接下來換小蘇打上場，它是弱鹼性，能夠鬆開果皮表面的蠟質與脂溶性農藥的結合，並透過鹼性水解的方式，把某些農藥的化學結構分解掉，讓它們更容易被沖走。

根據研究的實驗顯示，這樣清洗後能有效去除超過九成的農藥殘留，無論在葡萄、蘋果、檸檬還是草莓上，效果都經過實測。如果只用水沖，清水沖洗的農藥去除率普遍低於 20%，在葡萄、蘋果、檸檬等水果上，最高只去除約18~19% 的腐絕。

張家銘補充說，研究也一併測試幾款美國市面上的果菜清潔劑，其中有一款表現和玉米粉加小蘇打的家庭配方不相上下，但是這類物質並未被美國 FDA 核准，能使用在即食水果或可直接入口的食材上，仍有吃進殘留化學成分的風險。

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