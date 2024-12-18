陳文茜罹黑色素癌》正面態度醫師大讚：能防癌惡化

資深媒體人陳文茜近日透露罹患比肺腺癌更惡的黑色素癌。不過面對癌症，她依然展現出正面態度。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕資深媒體人陳文茜近日透露罹患比肺腺癌更惡的黑色素癌，並已擴散至多個器官。不過面對癌症，依然展現正面態度，甚至自曝已無「生病的意識」。醫師蘇一峰表示，過去不少的研究都發現，樂觀可以延緩癌症的惡化，悲觀憂鬱反而加速癌症惡化，造成死亡率上升，縮短存活時間，呼籲民眾應將疾病交給醫師處理，把快樂留給自己。

胸腔內科醫師醫師蘇一峰於臉書發文指出，罹癌的人最常表現的是痛苦與擔心，認為陳文茜展現正面思考，要去掉自己生病的意識，樂觀的面對生病，其實是很好的態度。

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他指出，憂鬱症可能增加癌症患者死亡風險的幾個原因。首先，憂鬱症可能會透過影響生理內分泌免疫力去增加癌症死亡率，例如下視丘-腦下垂體-腎上腺軸失調，特別是皮質醇和褪黑激素的晝夜變化。

其次，憂鬱症患者可能不易遵守規律的檢查程序、癌症治療或保持健康的建議。例如，憂鬱症患者可能不太容易進行定期運動或其他形式的體力活動，甚至更有可能過量吸菸和飲酒，並且可能不遵守規定的藥物治療方案或錯過治療。

醫師指出，憂鬱症可能增加癌症患者死亡風險。像是會透過影響生理內分泌免疫力去增加癌症死亡率；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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