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健康 > 杏林動態

冬季養生 新營醫院講座教煮「五行湯圓」

2024/12/18 13:04

衛福部新營醫院今日舉辦冬至養生活動，院長陳明智與中醫科主任何裕鈞現場演示烹調五行湯圓。（新營醫院提供）

衛福部新營醫院今日舉辦冬至養生活動，院長陳明智與中醫科主任何裕鈞現場演示烹調五行湯圓。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕衛福部新營醫院今（18）日舉辦冬至養生活動，中醫冬季養生保健講座，提供貼耳豆體驗、安神茶試飲等活動，吸引民眾踴躍參加。

新營醫院中醫科醫師陳逸平表示，五行是源遠流長的中醫理論，將世界萬物劃分為木、火、土、金、水五種屬性，並對應青、赤、黃、白、黑五種顏色，人體臟腑也遵循這個理論──肝屬木、心屬火、脾屬土、肺屬金、腎屬水。攝取不同顏色的食物，可以保養相應的臟腑，例如：青色食物調理肝膽，紅色食物促進心血管系統，黃色食物調養脾胃，白色食材保養呼吸系統，黑色食物滋養腎臟。日常飲食只要均衡攝取五色食物，就可以達到調和五臟、維持身體平衡的養生之道。

為了讓民眾更了解五行養生之道，並配合冬至節慶吃湯圓的習俗，院長陳明智與中醫科主任何裕鈞現場演示烹調五行湯圓，也準備熱騰騰的五行湯圓讓民眾現場試飲，另有中醫師為民眾介紹貼耳豆，此外，癌症篩檢、安寧緩和、器官捐贈、長照2.0等宣導，提供民眾現場諮詢。

衛福部新營醫院今日舉辦冬至養生活動，中醫冬季養生保健講座等活動，吸引民眾踴躍參加。（新營醫院提供）

衛福部新營醫院今日舉辦冬至養生活動，中醫冬季養生保健講座等活動，吸引民眾踴躍參加。（新營醫院提供）

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