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健康 > 杏林動態

護理史特展慶祝國際護理師節 傳承溫柔的力量

2025/05/12 16:49

慶祝國際護理師節，柳營奇美醫院今起舉辦「溫柔與力量的相遇：傳承」護理史特展，對護理前輩「願為病人付出」精神的深刻致敬。（柳營奇美醫院提供）

慶祝國際護理師節，柳營奇美醫院今起舉辦「溫柔與力量的相遇：傳承」護理史特展，對護理前輩「願為病人付出」精神的深刻致敬。（柳營奇美醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕慶祝國際護理師節，柳營奇美醫院今起舉辦「溫柔與力量的相遇：傳承」護理史特展，每幅掛圖不僅是歷史的回顧，更是對護理前輩「願為病人付出」精神的深刻致敬。

院方表示，台杏醫學文教基金會、陳永興院長提供多年珍藏的醫學與護理史掛圖，以圖像紀錄的方式，回溯台灣護理發展至今的歷史足跡。從日治時期的護士培育、戰後醫療重建，到今日高齡化社會下護理師角色的演進。

現場設有互動留言區，免費提供所有醫療人員及民眾參觀，並邀請參觀者寫下對護理師的祝福與鼓勵。民眾留言寫道：「謝謝你們在我們最需要時，給我們一雙溫暖的手。」

柳營奇美醫院院長黃順賢表示，護理工作的核心是人，也是承接生命重量的使命。展出的掛圖傳遞的不僅是歷史，更是護理前輩們以身作則、默默奉獻的精神。希望讓更多人理解，護理工作從不是一人之力，而是代代薪火相傳的堅持與愛。

慶祝國際護理師節，柳營奇美醫院感謝每一位在堅持到底的護理夥伴，守護了溪北地區需要醫療照護的鄉親。（柳營奇美醫院提供）

慶祝國際護理師節，柳營奇美醫院感謝每一位在堅持到底的護理夥伴，守護了溪北地區需要醫療照護的鄉親。（柳營奇美醫院提供）

他說，一直以來護理師始終走在醫療現場的最前線。然而，面對護理人力日益吃緊、年輕世代對臨床工作的卻步，護理工作的未來正面臨巨大挑戰。為此，柳奇建立支持性工作氛圍與友善職場環境，讓每一位護理人員都能在愛與守護中安心工作。

護理部蕭素秋部長指出，特展看到護理的過去多麼堅韌，同時，思索如何將這份力量延續到未來。感謝每一位在崗位上堅持到底的護理夥伴，守護了溪北地區每一位需要醫療照護的鄉親。

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