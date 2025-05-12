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健康 > 杏林動態

因應全台護理荒 恩主公醫院培育外籍人才、引進AI系統

2025/05/12 17:03

慶祝5月12日國際護師節，恩主公醫院日前舉辦「護師節大會」，向全體護理師表達最高敬意。（恩主公醫院提供）

慶祝5月12日國際護師節，恩主公醫院日前舉辦「護師節大會」，向全體護理師表達最高敬意。（恩主公醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕慶祝5月12日國際護師節，恩主公醫院日前舉辦「護師節大會」，向全體護理師表達最高敬意。面臨全台護理荒，醫院宣布護理人力與科技改革計畫，聚焦護理教育、公費培育、外籍人才訓練與AI智慧照護建設，維護醫療品質。

恩主公護理部主任蔡玟純表示，台灣整體護理人力正面臨嚴重警訊。根據考選資料，2024年7月考照通過率49％、11月考照通過率僅17％，今年年2月更下探至16％，顯示考照困難且護理新血補充不足，同期全台已有超過近千名護理人員離職，缺口明顯。

恩主公醫院日前舉辦「護師節大會」，宣布護理人力與科技改革計畫，維護醫療品質。（恩主公醫院提供）

恩主公醫院日前舉辦「護師節大會」，宣布護理人力與科技改革計畫，維護醫療品質。（恩主公醫院提供）

為補足臨床輔助人力，恩主公醫院指出，醫院推動「外籍學生實習就學制度」，已招募24名來自菲律賓、緬甸等地學生，採三個月就學、三個月工作輪替方式，三年預估總投資1600萬元，將成為醫院照護新動力。

另外，醫院今年將導入生成式AI應用於護理資訊系統，協助簡化排班流程、優化文書處理與照護決策流程，院方投資智慧照護超過1億元，為智慧醫療轉型奠定基礎。

恩主公醫院日前舉辦「護師節大會」，表揚辛苦付出的護理師，宣布大幅調漲薪資。（恩主公醫院提供）

恩主公醫院日前舉辦「護師節大會」，表揚辛苦付出的護理師，宣布大幅調漲薪資。（恩主公醫院提供）

面對外部壓力，恩主公醫院今年起大幅調升護理人員薪資21％，並提供每人3萬元健檢補助、北漂津貼（ 住宿與返鄉車資 ）、生育與托育補助、值勤點心補給與單位凝聚力經費等制度，打造幸福職場。目前新進護理人員留任率已達95％，第三季預計有50位新護理人員到任，院方目標「全數留任」，持續穩固臨床團隊。

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