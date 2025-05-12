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健康 > 杏林動態

馬偕醫院引進AI虛擬訓練 幫助護病溝通更順暢

2025/05/12 17:28

馬偕醫院引進AI虛擬人訓練計畫，協助護理人員強化溝通力。（馬偕醫院提供）

馬偕醫院引進AI虛擬人訓練計畫，協助護理人員強化溝通力。（馬偕醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕今（12日）是國際護師節，為避免護理師與病人及家屬溝通出現誤解，導致心生挫折選擇離開職場，馬偕醫院引進AI虛擬人訓練計畫，藉由預先演練，熟能生巧，協助護理人員強化溝通力，打造更具韌性的醫療職場文化。

「阿伯，我已經講過很多次了，你一個人住院，下床一定要小心，不然又要跌倒了啦，怎麼講都講不聽！」臨床溝通常常「說者無心，聽者有意」，容易造成雙方誤解，也可能生醫療爭議問題。根據統計，醫院病人滿意度最低的就是「態度不良」，多是溝通誤會造成，「一切都沒有那個意思！」

馬偕醫院護理部主任蔡榮美表示，護理工作不論是專業技能或應對技巧，都非常重視傳承，傳統是學姐帶著學妹，但訓練結果無法具體有效評估成效，且人與人之間的互動難以制式化解析應對結果。

蔡榮美指出，為解決臨床可能面臨的溝通情境困難與障礙，目前引進AI虛擬人訓練計畫，可以透過情境式動學習，生成「溝通技巧、傾聽與理解、同理心表達、情緒管理、專業態度、問題解決能力、團隊合作意識」等7大面向，以分數及分析產生報告。這張「成績單」可以幫助學習者瞭解與AI虛擬人互動過程時的問題點，亦能提升個人自我成長與成為團隊間彼此學習改進的參考。

馬偕醫院護理部督導李玉霞表示，護理部VR教案主題及情境設計為臨床常見溝通困境，教案設計者可設定學習目標、提供資訊、設定虛擬人的情緒或對話條件，對話生成內容則由HTC預設，就可即時讓虛擬人對學習者做出合適的回應。

目前AI虛擬人訓練計畫有16個情境主題，包括安撫病人情緒、器捐家屬會談、化解病人拒絕合作困境、疾病治療說明等，可以選擇任何一個主題，進行與AI虛擬人互動，不論是用說的回應，還是文字回覆，均可以產生下一次對話練習。

實際進行過AI虛擬人訓練計畫的王姓護理師說，到職10年看到形形色色的病人及家屬，第一次嚐試這項訓練計畫，評估結果專業態度達到80%，但傾聽與理解、同理心只拿到40%，足見自己還有更大的改進空間。

馬偕醫院醫學教育部主任李朝雄表示，護理師的工作必須有非常好的溝通技巧，過往的訓練方式較缺乏系統性，透過AI虛擬人訓練計畫，可以幫助快速進入臨床工作狀態，且不限於新進或資深護理師。

李朝雄指出，有些護理師在實際面對病人面時會較為靦腆，或因為處於不熟悉的情境而未能即時回應，可以藉由AI虛擬人方式進行自主學習演練，未來期許能做更多職類與專業領域的推廣，達到醫病溝通無障礙的境界。

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