健康網》地中海飲食搭運動 有助婦女減重骨質不流失

西班牙研究指出，結合低熱量地中海飲食與規律運動，或許有助中年女性減重同時留住骨本，建議以橄欖油、堅果、魚類、蔬果為主；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，骨質流失成為中老年人健康隱憂，特別是女性在更年期後更容易出現骨質疏鬆與骨折的風險。癌症希望基金會指出，國外最新研究發現，採取低熱量地中海飲食，並搭配規律運動，可能有助於中年女性減緩因年齡或減重所導致的骨質流失，亦有助於心臟與代謝健康。

癌症希望基金會於臉書發文表示，該研究為2025年西班牙最新臨床研究，刊登於《JAMA Network Open》，研究為期3年，共追蹤924名年齡介於55至75歲、有代謝症候群且體重過重或肥胖的中老年人。實驗組參與者每日實行低熱量地中海飲食，並安排運動訓練，如快走與阻力訓練；對照組則維持一般地中海飲食，沒有特別限制熱量或增加運動。

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結果顯示，雖然2組體重皆有下降，但僅有實驗組中的女性出現脊椎骨質密度顯著的改善，而男性則未見明顯差異。此顯示這種飲食與運動結合的減重方式，可能有助於中年女性減緩因年齡或減重導致的骨質流失。

研究強調以下幾點健康關鍵：

●飲食內容要對：減熱量但維持營養，以橄欖油、堅果、魚類、蔬果為主。

●運動要規律：快走、肌力與平衡訓練有助於穩固骨骼。

癌症希望基金會表示，地中海飲食富含抗發炎與抗氧化成分，搭配規律活動，不僅對骨骼有益，也有助於心臟與代謝健康。這項研究提供了實用可行的生活方式建議，對預防骨質疏鬆與慢性病控制都有正面幫助。

研究顯示，採取低熱量地中海飲食，搭配規律活動，不僅對骨骼有益，也有助於心臟與代謝健康；情境照。（圖取自shutterstock）

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