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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不只是血糖過高 罹糖尿病恐「被偷走」6-16年壽命

2025/05/12 20:51

很多糖友認為，糖尿病不痛不癢，覺得不用吃藥、不需控制飲食，日子照常好好過，但醫師提醒，糖尿病是萬惡的源頭，一旦沒有好好控制，無形中會偷走你的壽命；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

很多糖友認為，糖尿病不痛不癢，覺得不用吃藥、不需控制飲食，日子照常好好過，但醫師提醒，糖尿病是萬惡的源頭，一旦沒有好好控制，無形中會偷走你的壽命；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病不只是血糖過高的問題，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任提醒，長期高血糖會對全身血管造成嚴重影響，根據統計，假如現在確診糖尿病，會減少6年壽命；假如是糖尿病加上心血管疾病，會減少12年壽命；假如糖尿病造成腎臟病變，會減少16年壽命，別以為糖尿病不痛不癢，其實，糖尿病是萬惡的源頭，一旦沒有好好控制，無形中會偷走你的壽命。

林軒任在臉書「引人入腎・林軒任醫師」指出，腎臟病有6成以上是糖尿病造成，但因為糖尿病初期症狀不明顯，當糖化血色素超過8、空腹血糖破300，也不會出現不適症狀，使得很多糖友認為糖尿病不痛不癢，覺得不用吃藥、不需控制飲食，日子照常好好過，等到出現明顯症狀，卻為時已晚。

糖尿病造成大血管病變 心、腦、下肢要小心

林軒任指出，糖尿病引起的大血管病變主要影響心臟、腦部和下肢動脈。

長期的高血糖會導致血管內皮細胞功能受損，當膽固醇、脂肪等物質在血管壁上沉積，使血管腔變窄、彈性降低，血流受阻，就會形成動脈粥狀硬化。

長期的高血糖會導致血管內皮細胞功能受損，當膽固醇、脂肪等物質在血管壁上沉積，使血管腔變窄、彈性降低，血流受阻，就會形成動脈粥狀硬化；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

長期的高血糖會導致血管內皮細胞功能受損，當膽固醇、脂肪等物質在血管壁上沉積，使血管腔變窄、彈性降低，血流受阻，就會形成動脈粥狀硬化；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

糖尿病造成小血管病變  眼、腎、神經要注意

糖尿病引起的小血管病變主要影響遍佈全身的微細血管，像是眼睛、腎臟和神經系統，所以會建議每半年定期檢查視網膜和腎臟功能。

根據臨床經驗，很多糖友到後期並不是抱怨血糖高，而是抱怨神經系統出問題，像是食不下嚥、胃排空變慢，吃一點東西就會想吐等症狀。

林軒任表示，像他的外婆，糖尿病晚期進入洗腎時，食物幾乎吞不下去，這就是因為糖尿病造成神經系統出現問題。

防糖尿病偷走壽命 可以這樣做

林軒任指出，很多人輕忽糖尿病對健康的危害，長期置之不理，直到出現明顯症狀，卻為時已晚。

站在醫療輔助者的立場，糖尿病可以透過飲食、規律運動和按時服藥，將血糖控制在理想範圍內。同時也需要戒菸、定期接受眼底檢查、腎功能檢查和神經功能檢查，以便早期發現，並處理血管病變的問題。

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