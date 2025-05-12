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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》「1款糖」讓膀胱癌細胞自爆！ 醫點名5天然食物

2025/05/12 18:15

醫師指出，蘋果、蔓越莓、蘋果、橘子、桃子及豆類等食物含有甘露糖；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，蘋果、蔓越莓、蘋果、橘子、桃子及豆類等食物含有甘露糖；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一說到糖，多數人第一反應幾乎都是少吃點！不利於健康。不過，台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究發現，甘露糖（Mannose）可見於蔓越莓、蘋果、橘子、桃子及豆類等食物中，除了能預防泌尿道感染外，也可對膀胱癌細胞「下指令」，讓它們自己引爆的分子機制。

何謂甘露糖？張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」發文說明，甘露糖可見於蔓越莓、蘋果、橘子、桃子和豆類等食物中，其不像葡萄糖那樣會快速拉高血糖，也沒有果糖那樣甜膩。當吃進甘露糖後，會經腎臟排出，並在膀胱停留一段時間，是泌尿系統的「定點小幫手」，過去已有研究證實其能預防泌尿道感染。

癌細胞吃錯糖 自爆開關被打開

張家銘進一步解釋，正常細胞會靈活地使用不同的能量來源，而癌細胞幾乎只吃葡萄糖，這種現象被稱為「瓦博格效應」（Warburg Effect）。甘露糖與葡萄糖長得很像，使得癌細胞以為是熟悉的糖，便把它吞進去，但因為甘露糖在癌細胞內代謝非常低效，導致能量斷鏈、代謝混亂、細胞失控，最後走向死亡，這種「選擇性攻擊」的特質，讓甘露糖變成一個科學家眼中的「甜蜜陷阱」。

張家銘引述2025年發表於《Communications Biology》的研究發現，甘露糖會找上癌細胞裡一個關鍵酵素—丙酮酸激酶M2型（Pyruvate Kinase M2，PKM2），這是糖酵解過程中的重要開關。甘露糖能讓PKM2功能癱瘓，阻斷能量生成，進一步降低乳酸化的蛋白修飾，同時提升乙醯化作用。這種變化讓PKM2跑進細胞核裡，啟動癌細胞的「自爆程式」—焦亡（Pyroptosis）。

張家銘指出，焦亡是1種會釋放大量發炎訊號的特殊細胞死亡機制。癌細胞不僅自己死掉，還會發出「快來清場」的訊號，把免疫細胞全部召喚到戰場上，讓整個腫瘤區變成免疫系統的活躍熱區。

更令人振奮的是，甘露糖不只自己厲害，它還能幫助現有的免疫療法發揮更大效力。研究團隊在小鼠實驗中發現，甘露糖能提升毒殺T細胞的活性，減少免疫耗竭，並降低癌細胞表面的PD-L1表達，讓抗PD-1這類免疫檢查點抑制劑更容易發揮作用。張家銘說，簡單來說，甘露糖先打開戰場，點燃第一把火，然後把接力棒交給免疫療法，讓兩者一搭一唱，把癌細胞連根拔起。

醫師表示，癌細胞靠糖生存，建議少吃精製糖、少喝含糖飲料；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，癌細胞靠糖生存，建議少吃精製糖、少喝含糖飲料；情境照。（圖取自shutterstock）

3招啟動抗癌力量 遠離精製糖

●喝水時加一點甘露糖粉：市面上有膳食補充品型態的甘露糖，適合泌尿道感染高風險族群、或膀胱癌術後保養，每天2到3克，加在水中分次飲用。

●多吃富含甘露糖的食物：多吃蔓越莓、蘋果、橘子、豆類等天然甘露糖來源，便能啟動抗癌力量。

●搭配抗糖化飲食：既然癌細胞靠糖生存，我們也可以從少吃精製糖、少喝含糖飲料做起，搭配高纖、多植化素、多蛋白的飲食，就是給自己更多保護。

張家銘總結，這篇研究的真正價值，不只是讓我們對癌症治療多一種選擇，更是讓我們重新認識「糖」的角色。糖不再只是熱量來源，也不單單是讓人發胖的甜味代名詞，對身體而言，可以是1種訊號、1種策略，甚至是1把讓癌細胞自我崩潰的分子鑰匙。

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