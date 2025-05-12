健康網》不輸肌力訓練！ 新研究曝「1運動」緩退化性關節炎

醫師指出，膝蓋退化性關節炎是中老年人常見的關節問題，主要表現為膝蓋疼痛和僵硬，影響日常活動和生活品質；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕膝蓋退化性關節炎是中老年人常見的關節問題，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼引述1篇最新研究顯示，瑜伽在減輕膝蓋疼痛上不亞於肌力訓練，甚至在部分症狀改善上有一定優勢，如膝蓋功能、患者整體感受、憂鬱症狀、生活品質等。建議不適合或不願意肌力訓練的中老年人，不妨將瑜伽作為替代或輔助治療選項，也許就能減緩退化性關節炎、提升生活品質。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文說明，膝蓋退化性關節炎是中老年人常見的關節問題，主要表現為膝蓋疼痛和僵硬，影響日常活動和生活品質。運動治療是改善症狀的重要方式，過去研究多集中在肌力訓練，較少探討瑜伽的效果，因此引述2025年4月刊登在《JAMA Network Open》的最新研究，比較瑜伽與肌力訓練，對於緩解退化性關節炎的效果。

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該隨機臨床試驗在澳洲進行，共招募117名年齡超過40歲，且有膝蓋退化性關節炎症狀的成人，平均年齡62.5歲，其中72.6%為女性。參與者分為2組，分別進行瑜伽、肌力訓練，為期12週，每週3次（2次教練指導及1次居家訓練）；之後再進行12週居家訓練，每週3次，主要評估膝蓋疼痛改善情況、生活品質等。

研究顯示，瑜伽在減輕膝蓋疼痛上不亞於肌力訓練；圖為情境照。（圖取自freepik）

​​瑜伽在部分症狀改善有一定優勢

​經過12週訓練後，兩組在膝蓋疼痛改善方面並無顯著差異，證明瑜伽在減輕膝蓋疼痛上不亞於肌力訓練。雖然兩組疼痛分數差異僅-1.1毫米（無統計學意義），但在下面幾項次要指標上，瑜伽組略顯優勢！

​1.膝蓋疼痛：改善44.5毫米（類比量表）。

2.膝蓋功能：改善139毫米（類比量表）。

3.膝蓋僵硬感：改善17.6毫米（類比量表）。

4.患者整體感受：改善7.6毫米（類比量表）。

5.40公尺快速步行測試：改善1.8秒。

6.憂鬱症狀：減少1.1分。

7.生活品質：提升0.04分。

不適合肌力訓練者 可改做瑜伽

研究結果顯示，瑜伽對於膝蓋退化性關節炎具有與肌力訓練相當的效果，甚至在部分症狀改善上有一定優勢。對於難以進行高強度肌力訓練的患者，瑜伽可作為替代或輔助治療選項，有助於改善疼痛、提升生活品質及降低憂鬱風險。

​蔡明劼建議，不適合或不願意肌力訓練的中老年人，不妨將瑜伽納入日常運動中，也許就能減緩退化性關節炎、提升生活品質。

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