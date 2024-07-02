青少年染新冠高燒42度 併發腦炎3器官衰竭就醫隔天亡

疾管署防疫醫師林詠青說明新冠死亡個案情形。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠持續升溫，衛福部疾管署今（2日）公布，上週新增932例本土新冠併發症、64例死亡，在死亡個案中，年齡最小的是北部十多歲青少年，一度高燒至42度，併發腦炎，且肝腎心衰竭，在醫院2度心跳停止，第2次未能救回，於就醫隔天就死亡。

在新增死亡個案中，疾管署防疫醫師林詠青表示，年齡最小的是北部十多歲青少年，本身有癲癇病史，最後一次接種新冠疫苗為2022年，未打XBB疫苗，6月下旬陸續出現發燒、抽搐、呼吸困難等症狀至急診就醫，觀察發現高燒至42度，並且持續抽搐，甚至突然心跳停止，經醫療團隊急救後，恢復生命徵象，

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不過，林詠青指出，該名青少年病況仍不穩定，進而收治於加護病房，流感快篩陰性、新冠抗原快篩則呈陽性，檢驗肝腎、心臟功能衰竭且血壓不穩，醫師診斷併發腦炎、敗血性休克，住院提供抗病毒與抗癲癇藥、抗生素及升壓劑，可惜不敵病程變化快，住院隔天再度發生心跳停止，經急救無效死亡。

疾管署副署長曾淑慧提醒，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠快篩，並於就醫時告知快篩結果，以利醫師診斷。目前疾管署與醫療院所合作免費發放300萬劑快篩，主要釋出2022年4月因應重大疫情購買的快篩，發完就會回歸市場機制，沒有再採購公費快篩的計畫，有需要的民眾自行購買。

另外，曾淑慧也呼籲，民眾接種XBB疫苗增加防護力，尤其65歲以上長者或有免疫不全及免疫低下民眾等高風險族群，如已接種1劑且間隔12週（84天），可再接種第2劑。

接種XBB.1.5疫苗預防住院與重症。（疾管署提供）

國內COVID-19疫苗接種情形。（疾管署提供）

各縣市新冠XBB.1.5疫苗接種率統計。（疾管署提供）

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