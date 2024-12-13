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健康 > 傷病癌症 > 外傷

禾馨傳醫療糾紛 女進行子宮肌瘤手術釀子宮破裂、腸穿孔

2024/12/13 15:13

台北市議員秦慧珠（右）今上午與受害者C小姐（左）召開記者會。（記者楊心慧攝）

台北市議員秦慧珠（右）今上午與受害者C小姐（左）召開記者會。（記者楊心慧攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕禾馨民權婦幼診所又爆醫療糾紛！台北市議員秦慧珠今（13）上午與受害者C小姐召開記者會，控訴去年在禾馨民權婦幼做子宮肌瘤手術，沒想到卻是人生痛苦折磨的開始，C小姐淚訴表示，手術結束後竟子宮破裂、腸子穿孔的腹膜炎症狀，還一度病況惡化瀕臨死亡併發大範圍腸切除、沾黏及疤痕，至今仍未賠償負責，甚至掩飾隱瞞真相，呼籲主管機關台北市衛生局查明真相。

院方回應，此刻正由檢方偵查中，責任歸咎交由主管機關與專家學者認定，並由雙方律師代為出面協調，盼能尊重司法獨立精神並不浪費媒體資源，達成雙方合意和解，仍將盡力協助醫病雙方達成一致協議。

C小姐表示，去年6月7日在禾馨民權婦幼診所經超音波檢查結果子宮內有顆5公分肌瘤，並有數顆小肌瘤，同年6月27日、7月4日兩度至禾馨診所醫師門診，後續更確認肌瘤已大至6公分、安排7月14日進行子宮鏡射頻消融手術，沒想到卻發生令她難以抹滅的身心靈的傷痛。

C小姐一度在記者會上哭到無法言語，她表示大於5公分或較深層位置的子宮肌瘤不能施作子宮鏡摘除手術，禾馨醫生明知最大一顆肌瘤6.2公分，且三顆肌瘤都超過50%是在肌肉層，質疑為收取高額的自費費用而說可動此手術，且病歷上僅記載只有4.9公分，仍可作子宮鏡手術的假象。

C小姐指出，去年7月15手術隔天持續腹痛難耐至國泰醫院，被診斷有氣腹及腹水的子宮破裂、腸子穿孔的腹膜炎症狀，醫囑應立即進行剖腹探查修補手術，禾馨醫生竟嚴詞否認，要C小姐離開該院到他院，導致延遲發現長達13天，造成病況惡化瀕臨死亡併發大範圍腸切除、沾黏及疤痕等無法回復的傷害，質疑不顧病人的安危，任由病人病情惡化嗎?

更離譜的是，C小姐還發現，禾馨醫生手術導致子宮穿孔、破洞、小腸穿孔併發腹膜炎嚴重傷害，雖經施作修補手術，受害人從鬼門關被救回，卻飽受病痛折磨，剖腹留有大面積的疤痕，更發現受害人大於5公分的子宮肌瘤依然存在，子宮也受傷嚴重，身心嚴重受重創，希望台北市衛生局能主持公道，查處相關違反《醫療法》規定的情節，也呼籲醫生能負起應負的責任。

秦慧珠指出，禾馨過去就曾發生做子宮鏡手術導致患者死亡的案例，此案當事人換過多家醫院醫療，造成心理永遠無法創商，甚至當事人索取病歷卻被院方阻擋，後續還有竄改的嫌疑，認為相關單位也應調查。

台北市衛生局表示，針對診所管理每年都會督導考核，檢視相關規範及管理是否完善，此案有進行調解，但調解最後不成立，如今進入司法程序，對於診所若重複違規且發生醫療爭議及事故會加強稽查，今年10月稽查並未發現違規情況。

台北市議員秦慧珠（右）今上午與受害者C小姐（左）召開記者會。（記者楊心慧攝）

台北市議員秦慧珠（右）今上午與受害者C小姐（左）召開記者會。（記者楊心慧攝）

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