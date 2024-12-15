健康網》吃1支熱狗短命36分鐘！ 研究點名「這些食物」折壽

研究發現，每吃1支熱狗就會讓生命縮短36分鐘；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飲食習慣深深影響健康！美國密西根大學1項研究顯示，每吃1支熱狗，就會讓生命縮短36分鐘，不只如此，含糖飲、醃肉、起司漢堡及培根等食物，也可能影響壽命。

據《每日郵報》指出，美國國家衛生統計中心發布報告顯示，約一半的2歲以上美國人，平均每天飲用2杯含糖飲料。不過，研究卻表明，每天只要喝2杯含糖飲料，包括汽水和果汁，可能使壽命縮短24分鐘。舉例來說，5歲左右開始喝汽水，到55歲時，壽命可能會縮短近1年（304天）。

請繼續往下閱讀...

研究人員指出，飲料中的添加糖是問題所在，這種混合物與多種癌症、慢性腎臟病和心臟病有關。然而，研究也表明，即使是人造甜味劑也會引發類似的健康問題。

研究顯示，每天喝下2瓶含糖飲料，可能導致平均預期壽命減短24分鐘；示意圖。（圖取自freepik）

除了含糖飲外，科學家也研究不同的食物如何降低壽命。最糟糕的東西竟是「熱狗」，每吃1隻就會讓生命縮短36分鐘；其次，則是「醃肉」，每吃1份可能讓平均壽命減少26分鐘；「早餐雞蛋三明治」折壽10分鐘；「起司漢堡」讓壽命減少9分鐘；「培根」縮短生命6分鐘。

這意味著，若一年內每天喝2杯汽水、吃熱狗和雞蛋三明治，可能「減壽」18天；若再加上一些醃肉，就會再增加7天，這樣每年總共失去的天數就達到25天。

食品安全專家Darin Detwiler表示，這份研究強調，微小、持續的改變喝飲料習慣，可能會延長預期壽命，並改善整體健康狀況。「從字面上理解這項研究，1名健康20歲的人，預期壽命可能是79歲，如果開始每天喝2杯飲料，可能會因此減少3到4年壽命。」

Darin Detwiler也強調，這份研究仍具侷限性，結果是觀察性而非科學性的，意味著研究結果「不能明確證實因果關係」。不過，他仍鼓勵民眾調整飲食習慣，「不喝含糖飲料肯定能夠改善生活品質，包括減少心臟病、糖尿病與其他慢性疾病風險。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法