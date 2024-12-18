健康網》「三高」族生活不規律 晚年中風、失智、憂鬱風險高

三高族積極控制血壓、血糖及血脂，並且養成良好生活習慣，控制體重等，有助於防範中風等神經系統疾病；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國一項研究顯示，中年人未能好好管控血壓、血糖和膽固醇等風險因素，以及欠缺健康的生活習慣，包括：運動、飲食和睡眠等，未來罹患中風、失智或憂鬱症的風險較高。專家建議，3方式建立健康生活型態。

8大生活習慣「佳」 罹病比例低

這項研究是美國耶魯大學學者所做，並在今年10月刊登於《神經學》醫學期刊。研究者分析了31萬6127名平均年齡56歲的參與者資料，並進行5年追蹤研究，檢視他們在8項基本心血管健康因素中的得分，包括：保持活躍、不吸菸、健康飲食、維持健康體重、正常血壓、獲得足夠睡眠、控制膽固醇和血糖，將其分為「最佳」、「中等」和「差」3個類別，其中有 1.2%的參與者在追蹤期間，出現中風、失智或老年憂鬱症任一神經系統疾病，其中「最佳」者中有0.7%、「中等」者中有1.2%、「差」者中有1.8%。

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中年時期健康生活 有助晚年大腦健康

研究也發現，獲得健康生活型態分數「差」者，發展出這3種神經系統疾病的風險是獲得分數「最佳」者的兩倍以上。獲得分數「中等」者，發展出神經系統疾病的風險比「最佳」者高出37%。研究指出，在中年時期選擇健康的生活型態，對晚年的大腦健康有著深遠的影響。

國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅說明，研究者藉由大數據的研究，再次提出具實證的數據，說明健康生活習慣的必要性，並強調，更重要的工作是如何落實及養成健康的行為模式，才能真正的幫助民眾預防中風、失智或老年憂鬱等疾病，建議各級單位積極推動國人健康促進實務，以期達到預防勝於治療的效果。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，研究顯示中年時期的生活型態會影響晚年中風、失智或憂鬱症的風險，研究中提到的8項健康影響因素都是能預防和選擇，其中保持活躍和睡眠，容易受情緒起伏或心理層面及人際互動干擾，維持上相對困難，需更多觀察記錄與努力，新的一年建議民眾可透過3個方式建立健康生活型態。

保持活躍心情及養成運動習慣，都有助於身心健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

3招建立健康生活型態

●檢視生活：找出沒辦法做到或不喜歡的原因，從中克服和調整，思考如何把不喜歡變成喜歡，當思考這些問題時就有機會幫助自己促進或變好。

●創造愉悅感：不強迫自己做不情願的事，在喜歡和控制中找到平衡點，愉快的經驗有助行為持續，例如從每餐吃碳水化合物調整為每天只有一餐吃，達成後給自己犒賞，從中獲取快樂、不假思索的去做，才會變成習慣。

●保持平常心：中年時建立習慣，不用想著要預防老年的中風、失智或憂鬱症，避免太有壓力，此時期多數人需花心力照顧長輩，不妨從中見習、檢視長輩的習慣，找到自己的生活促進力。

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