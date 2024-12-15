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健康網》薯條控必看！ 含「這物」降低生殖能力還致癌

2024/12/15 21:32

化學署指出，高溫油炸、燒烤或烘焙的碳水化合物會產生「丙烯醯胺」，其不僅會降低雄性動物的生殖能力還恐致癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

化學署指出，高溫油炸、燒烤或烘焙的碳水化合物會產生「丙烯醯胺」，其不僅會降低雄性動物的生殖能力還恐致癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕愛吃薯條、洋芋片的族群要注意！環境部化學物質管理署在臉書粉專「生活中的化學物質 Chem Life」發文提醒，高溫油炸、燒烤或烘焙的碳水化合物會產生「丙烯醯胺」，其不僅會降低雄性動物的生殖能力還恐致癌。

什麼是丙烯醯胺？

化學署指出，丙烯醯胺是食物經高溫烹調中產生，在常溫下為白色無味片狀結晶。常出現在高溫油炸、燒烤或烘焙的碳水化合物，如：五穀根莖類（馬鈴薯）、點心零食類及堅果類。

丙烯醯胺對人類的影響

化學署表示，國際癌症研究中心（IARC）將丙烯醯胺列於2A類型致癌物質，極可能為人類致癌物質。主要發揮毒性的地方就是神經和生殖系統，會降低雄性動物的生殖能力。環境部已將丙烯醯胺公告為第2、3類毒化物，業者須申請使得運作，並且要按月申報運作量，進行流向管制。

丙烯醯胺常出現在高溫油炸、燒烤或烘焙的碳水化合物，如：五穀根莖類（馬鈴薯）、點心零食類及堅果類；圖為示意圖。（圖取自freepik）

丙烯醯胺常出現在高溫油炸、燒烤或烘焙的碳水化合物，如：五穀根莖類（馬鈴薯）、點心零食類及堅果類；圖為示意圖。（圖取自freepik）

除了高溫烹調的澱粉容易有丙烯醯胺，國家環境毒物研究中心則提到，丙烯醯胺是香菸中的一種成分，吸入二手菸也會暴露到丙烯醯胺，甚至還會穿透胎盤進而使胎兒暴露於其中，母乳裡也曾被測出有丙烯醯胺。

在懷孕期間暴露於丙烯醯胺的動物，其後代不僅有體重下降、驚嚇反應（startle responses）遲緩，腦內神經訊息傳導所需的某些化學物質的量也會減少。

如何遠離丙烯醯胺

至於民眾要如何遠離丙烯醯胺？化學署建議以下3點：
●避免過度烹煮食物。
●避免食用經高溫烹煮的高碳水化合物（如：薯條）。
●應避免在密閉空間，如家中或車上吸菸。

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