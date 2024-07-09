膽道金屬支架納入健保 胰臟癌併阻塞性黃疸9旬嬤受惠

衛生福利部豐原醫院腸胃科醫師王柏政，說明膽道金屬支架放置位置。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕91歲的賴姓阿嬤長期患有高血壓、服用胃藥，並雙耳重聽，去年被診斷出患有胰臟癌，並伴隨阻塞性黃疸。衛生福利部豐原醫院幫賴阿嬤申請放置膽道金屬支架，不但讓阿嬤的黃疸指數得以恢復，因膽道金屬支架於今年6月已納入健保給付，不僅為家屬節省約4-6萬元費用，透過金屬支架引流，也可減少阿嬤頻繁住院，有助提升其生活品質。

衛生福利部豐原醫院肝膽腸胃科醫師王柏政表示，胰臟癌引起的膽管阻塞可以通過開刀或引流的方式治療，因患者已91歲高齡，擔心開刀其體力無法負荷，因此選擇症狀治療，即通過支架引流膽汁來改善黃疸和腹痛。

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膽汁的引流方法分為「外引流」和「內引流」。「外引流」需要經皮穿刺進入肝臟，在膽管中放置一條引流管至體外。對於長者來說，這不僅面臨扎針出血的風險，還需要裝著引流管行動，相當不便；「內引流」則使用內視鏡和膽道支架，將膽汁引流至腸道，更符合生理狀況，也不會有外引流管照顧的問題。

因之前健保給付只提供塑膠支架，賴姓阿嬤去年採用「內引流」方式，醫師在其膽道放置塑膠支架，以引流膽汁，改善黃疸症狀，因塑膠支架孔徑較小，約2-3個月即易產生阻塞或膽管炎，因此約一個月即需更換膽道塑膠支架。

今年6月起，健保給付納入金屬支架，醫生經與家屬討論，決定改採膽道金屬支架，孔徑較大，不容易阻塞，6個月才需更換。

王柏政表示，金屬支架能有效控制惡性腫瘤引起的膽道阻塞，並緩解阿嬤出現的黃疸、皮膚癢、腹痛、發燒和食慾不振等相關併發症。賴姓阿嬤透過膽道金屬支架引流，黃疸指數恢復正常，也更加舒適，在生命的最後階段能清醒地與家人共度時光，是一件幸福的事。

金屬支架放置後於膽道內的情形。（豐原醫院提供）

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