健康網》減重代謝手術沒健保？ 醫：符合給付需5條件

如果要符合健保給付做減重代謝手術，要符合5個條件；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕WHO已將肥胖認定為一種慢性病，而減重代謝手術，對某些過度肥胖的病人是有必要的。敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅於臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文表示，如果要符合健保給付，做減重代謝手術，要符合以下5個條件。

●身體質量指數大於32.5 kg/m2，有肥胖合併症（例如糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症等），或身體的質量指數大於 37.5 kg/m2。

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●需要有減重相關證明及飲食運動控制六個月。

●年齡20歲至65歲。

●需要有身心科醫師評估，確認沒有暴食症等。

●無內分泌相關病史導致肥胖。

有手術需求但不符合健保給付

陳榮堅說，有一名68歲的個案，BMI值41，已屬於病態性肥胖，且患有糖尿病。患者想要做減重代謝手術，條件都符合，唯獨年齡超過健保的規範，所以如果要做手術的話就得自費。這樣的情況，如果有保險就能減輕許多負擔，但是選擇什麼樣的保險，以及有哪些理賠項目都需要瞭解清楚。

他提到，如果是全自費手術保險，理賠的費用會被打折。之前有情況是，病人不太了解保險的細則，結果等到手術後才發現有些沒辦法理賠，沒到原本的預期。有時候不會跟保險公司吵，反而是跑來醫院爭論。所以在保險時，還是要看清處當初簽的條文是什麼。

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