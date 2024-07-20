中山醫大首家衍生企業成立 從營養保健出發

中山醫大首家大學衍生企業「慶山生醫公司」今天開幕成立，將展現學校創新研究知識落地應用的成果。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中山醫學大學第一家大學衍生企業「慶山生醫公司」今天開幕成立，展現學校創新研究知識落地應用的成果，中山醫大與生技業者新創公司，從營養保健出發，讓產學研合作更加緊密，促使研發成果與技術移轉發揮最大效益，讓學校與企業成為台灣健康產業發展的最佳夥伴。

慶山生醫公司是中山醫大成立的第一家新創衍生企業，校方提供所有的研發成果與創新技術，由校友賴珍珠擔任董事長、營養系教授徐慶琳擔任董事兼研發長、中醫大執董周英香為慶山生醫創始股東，以及中山醫大校長黃健寧、產學長吳鴻明、慶山生醫董事林傳凱、監事李明勳等與產學業界人士共襄盛舉。

請繼續往下閱讀...

慶山生醫公司是中山醫大成立的第一家新創衍生企業，產學合作更落實，右起為徐慶琳、賴珍珠、周英香、吳鴻明。（記者蔡淑媛攝）

黃建寧表示，政府大力推廣大學衍生新創企業，打造台灣成為新創島，鼓勵大學發展衍生新創事業，在各界努力下，中山成立首家衍生企業，完成他的夢想之一，未來學校會持續發展增加，落實研究成果並扶植企業合作。

徐慶琳指出，研究團隊執行國科會、農業部與產學合作計畫合作，包括植物多酚複方、米蛋白、益生菌、植物機能粹取等成果豐碩，致力於抗肥胖、改善疲勞及代謝症候群等功能產品開發，也協助生技公司在產品功效、評估、認證，及學術研究發表，未來在產學研合作能更落實研究成果與開發，目標完成全齡保健產品開發，並回饋給學校及社會。

賴珍珠也說，學校研發成果豐碩，加上有醫學中心的專家、醫師協助，能共同創新企業，是企業福音，也把母校中山醫大研發成果發揚光大，慶山生醫的企業理念是用心研發好產品，回饋社會公益，做出對人有幫助的事、讓愛善循環，未來公司淨利將有3%做公益、也將在學校成立獎助學金。

徐慶齡說明致力於抗肥胖及改善疲勞、代謝症候群的研究。（記者蔡淑媛攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法