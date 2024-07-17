每4人就有1人高血脂 打破「清血管」迷思

台灣心肌梗塞學會理事長黃群耀說，台灣每4人就有1人高血脂，但約有半數患者尚未診斷，許多有高血脂問題的患者，其實在20、30歲就開始累積，直到年長後才發病。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕高血脂是血管中的隱形炸彈，除增加心臟病和腦中風風險，若未控制甚至可能引發猝死危機，然而血脂異常沒有明顯不適感，往往被忽視。醫師強調，心血管死亡是國人死因第二位，血脂異常被視為心血管疾病的危險因子之一，預防和控制高血脂是健康管理的重要任務，即使血脂下降達標，也不應擅自停藥或減藥，應與醫師討論，積極調整生活習慣、持續治療，才是穩定血脂的關鍵。

台灣心肌梗塞學會理事長黃群耀說，台灣每4人就有1人高血脂，但約有半數患者尚未診斷，許多有高血脂問題的患者，其實在20、30歲就開始累積，直到年長後才發病；民眾常見的錯誤迷思包括「高血脂不用藥物治療靠運動和飲食就可以控制、血脂下降後即可停藥、擔心副作用而拒絕用藥」等，他強調，降血脂除了靠生活習慣調整，必要時仍須使用藥品作為控制手段。

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黃群耀說，當開始服用降血脂藥物後，建議定期回診評估血脂控制情形，即使血脂數值已達標也不要隨意停藥，否則可能造成血中膽固醇上升，增加心血管疾病風險；至於藥物不良反應情形是少數，食藥核准的藥物安全性高，民眾可與醫師討論相關副作用問題。

「生活型態調整與藥物治療雙管齊下，才能達到最佳血脂控制！」黃群耀分享，一名65歲的翁先生有高血壓且長期吸菸，總膽固醇和低密度脂蛋白（壞膽固醇）偏高，給予Statin、Ezetimide藥物治療後，因出現肌肉疼痛、肝功能異常等副作用，自行停藥且未再回診，由於服藥不規律，膽固醇再度升高，後來出現反覆性胸悶，經改變生活習慣、戒菸並開始穩定用藥後，目前病況已穩定控制。

食藥署於今（17日）舉行食藥安全記者會，介紹四類常用降血脂藥品及其副作用，包括「斯他汀（Statins）類」、「膽酸結合樹脂」、「纖維酸鹽衍生物」及「菸鹼酸」，常見副作用包括肌肉疼痛、頭痛及疲倦、腸胃不適、便祕、肝功能指數上升、臉潮紅及紅疹等。

值得注意的是，Statins藥品可能因食物產生交互作用，食藥署提醒，葡萄柚會抑制Statins的代謝使藥品血中濃度增高，此外紅麴與Statins結構相似，可能提高副作用的發生率，而「燕麥」則會降低Statins吸收影響治療效果，建議兩者應間隔2至4小時。

Statins藥品可能因食物產生交互作用。 （食藥署提供）

食藥署介紹四類常用降血脂藥品及其副作用。（食藥署提供）

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