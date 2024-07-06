台大、北榮院長談健保難題：保障點值合理 但絕不是「1點1元」！

台大醫院院長吳明賢（左）、台北榮總院長陳威明（右）今天共同出席兩院合作研究計畫成果發表記者會。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕在野黨提案健保點值「1點至少1元」及「不得低於0.95元」，力拚保障健保點值入法，歷經三次政黨協商未果，台大醫院院長吳明賢、台北榮總院長陳威明今（6日）受訪時雙雙表示，點值需要被保障，且總額是必要之惡，「1點1元」及保障點值入法非解決之道。

吳明賢指出，保障一定的點值是合理的，因為醫療需要成本，但絕不是「1點1元」，因現行健保制度下，有做就有錢，保障「1點1元」恐怕導致過度醫療和無效醫療問題，醫師將流向「五官科」，急、重、難、罕等「很累的、醫療糾紛多的」科，就沒有人願意去。

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「不要讓有價值的醫療沒有得到價格的肯定。」吳明賢說，未來健保在給付的設計上，應從以量計價，趨向以價值來考量；去年台大與北榮共同喊出「保9」，也就是至少1點要0.9元以上，但隨著在營運成本增加，希望能保障1點0.92甚至到0.95元。

陳威明則強調，醫療資源應該避免浪費，並落實分級醫療，減少不必要的就醫次數，醫界、民眾雙方都要反省、珍惜健保資源，在大家不浪費的前提下，政府、企業界都應該幫忙。

陳威明提到，醫療不斷成長是全球趨勢，治療推陳出新，民眾平均餘命增長，健保給付應跟上趨勢，近年台灣經濟成長愈來愈好，人工智慧（AI）產業颳起旋風，醫界貢獻很大，疫情期間若沒有醫護守住第一線，會不會半導體產業早因確診而全面停工？他認為，醫界財務困難時，提高補充保費，若財源然不夠，可以合理提升民眾健保費率，讓醫界更有力量守護民眾健康，讓台灣後代子孫獲得健康保障。

衛福部認為在野黨推動點值入法相當於實質取消總額制度，對此吳明賢也直言，「徒善不足以為政，徒法不足以自行」，總額制度是「必要之惡」，不一定要以法律保障點值，目前問題在於財務負擔全由醫院承擔，沒有點值保障，醫療院所只能自己看著辦，台北區尤其受影響，因為醫學中心多且新設醫院多，但點值持續縮水，如果打破總額制度的潘朵拉盒子，問題將會更嚴重。

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