白沙屯拱天宮旁 童綜合醫院將進駐擬6月動工

白沙屯拱天宮旁將童綜合醫院進駐，擬6月動工。地點在拱天宮景觀公園千里眼及順風耳附近。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄、苑裡海線地區目前僅兩間醫院，不少民眾常舟車勞頓跨縣市至台中市就醫，醫療服務量能不足。位於台中市的童綜合醫院規劃在白沙屯拱天宮附近設置醫院，並有急診、內科、外科、婦產科等重要門診。苗栗縣政府衛生局表示，已知消息規劃將於6月份動工。

苗栗縣政府衛生局表示，童綜合醫院規劃在白沙屯拱天宮附近設置醫院的地點目前正辦理地目變更中，若程序順利可望在今（2025）年6月份動工，工期預估需約兩年，基地面積將約2000平方公尺。由於童綜合醫院進駐地點也鄰近西湖鄉、後龍鎮南部區域，再加上通霄與苑裡鎮民眾需求，可望大幅提升苗栗縣海線區域醫療量能。

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至於童綜合醫院進駐提供的醫療門診服務，苗栗縣府生局強調，將有急診、內科、外科、婦產科、小兒科、骨科、泌尿科、神經科、家醫科、耳鼻喉科及牙科，並設有電腦斷層、核磁共振等儀器。其中急診與內科、外科、婦產科等更是民眾迫切所需。

苗栗縣長鍾東錦去（2024）年宣布童綜合醫院進駐白沙屯地區後，讓地方民眾相當關切進度。而童綜合醫院與拱天宮結緣已久，在知名的白沙屯拱天宮「粉紅超跑」前往雲林縣北港朝天宮進香與回宮途中提供醫療服務，也大獲讚許。

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