健康網》新年斷捨離從戒菸做起！ 20分鐘改善心跳血壓

國健署指出，長期戒菸可大幅降低多種疾病風險，包含心臟病、中風、肺癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新的一年是重新開始的最佳時機，許多人選擇斷捨離，改變生活習慣，為自己帶來更健康的未來。而「戒菸」無疑是這個健康斷捨離中的重要一步。根據國民健康署於臉書專頁的提醒，戒菸對健康的益處可以在短時間內明顯呈現，戒菸20分鐘血壓與心跳就能恢復至正常水平。並在長期內大幅降低多種疾病風險，包含心臟病、中風、肺癌。

國民健康署指出，戒菸後的改善速度讓人驚嘆：

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●戒菸20分鐘：血壓與心跳就能恢復至正常水平。

●戒菸1週：身體不再散發煙臭味，牙齒開始逐漸變白。

●戒菸1個月：血液循環改善，能感受到精力充沛及皮膚彈性增加。

●戒菸1年：心臟病風險降低一半。

●戒菸5-15年：中風機率大幅降低，與非吸菸者相當。

●戒菸10年：罹患肺癌的機率降低一半，長期健康獲得保障。

專家強調，戒菸的過程不需孤軍奮戰，全國超過2,700家戒菸服務合約醫事機構隨時提供專業協助。國健署也特別開設免付費戒菸專線0800-63-63-63，讓吸菸者能夠輕鬆踏出改變的第一步。

想查詢就近的戒菸服務機構，可撥打電話02-2351-0120或至官網查詢（戒菸服務機構查詢）。新年伊始，不妨從戒菸開始，讓自己和家人擁有更健康的生活！

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國健署說，戒菸對健康的益處可以在短時間內明顯呈現，戒菸20分鐘血壓與心跳就能恢復至正常水平；圖為情境照。（圖取自freepik）

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