自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》新年斷捨離從戒菸做起！ 20分鐘改善心跳血壓

2025/01/25 20:54

國健署指出，長期戒菸可大幅降低多種疾病風險，包含心臟病、中風、肺癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署指出，長期戒菸可大幅降低多種疾病風險，包含心臟病、中風、肺癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新的一年是重新開始的最佳時機，許多人選擇斷捨離，改變生活習慣，為自己帶來更健康的未來。而「戒菸」無疑是這個健康斷捨離中的重要一步。根據國民健康署於臉書專頁的提醒，戒菸對健康的益處可以在短時間內明顯呈現，戒菸20分鐘血壓與心跳就能恢復至正常水平。並在長期內大幅降低多種疾病風險，包含心臟病、中風、肺癌。

國民健康署指出，戒菸後的改善速度讓人驚嘆：

●戒菸20分鐘：血壓與心跳就能恢復至正常水平。

●戒菸1週：身體不再散發煙臭味，牙齒開始逐漸變白。

●戒菸1個月：血液循環改善，能感受到精力充沛及皮膚彈性增加。

●戒菸1年：心臟病風險降低一半。

●戒菸5-15年：中風機率大幅降低，與非吸菸者相當。

●戒菸10年：罹患肺癌的機率降低一半，長期健康獲得保障。

專家強調，戒菸的過程不需孤軍奮戰，全國超過2,700家戒菸服務合約醫事機構隨時提供專業協助。國健署也特別開設免付費戒菸專線0800-63-63-63，讓吸菸者能夠輕鬆踏出改變的第一步。

想查詢就近的戒菸服務機構，可撥打電話02-2351-0120或至官網查詢（戒菸服務機構查詢）。新年伊始，不妨從戒菸開始，讓自己和家人擁有更健康的生活！

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

國健署說，戒菸對健康的益處可以在短時間內明顯呈現，戒菸20分鐘血壓與心跳就能恢復至正常水平；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署說，戒菸對健康的益處可以在短時間內明顯呈現，戒菸20分鐘血壓與心跳就能恢復至正常水平；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中