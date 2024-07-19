健康網》煮飯用錯油害肺癌上門！ 連好油「橄欖油」選錯也中

醫師提到，光橄欖油就可以分很多種，發煙點低的初榨橄欖油適合涼拌、低溫烹調；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據衛福部2020年資料顯示，罹肺癌的國人中，有53%無抽菸習慣，不過，在歐美國家中比例卻少於20%，關鍵就在於用油的習慣差很多！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健舉例，以大眾認為健康橄欖油為例，分成數種，精緻橄欖油發煙點高，適合炒或煎；初榨橄欖油發煙點低，適合涼拌、低溫烹調，建議未來烹煮、涼拌等用油時，了解油品穩定度與發煙點，選擇適合者，以益於健康。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」與Youtube說明，橄欖油可是超級厲害的健康食物，內含Omega-9，有益於心臟、血管健康。但其實橄欖油分很多種，精緻橄欖油發煙點高，約230度，適合炒菜或煎東西；初榨橄欖油發煙點低，約160-190度，因此較適合涼拌、低溫烹調。

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不過，精緻橄欖油也不適合用來炸、高溫烹煮！蕭捷健進一步解釋，雖然精緻橄欖油在高溫下相較不易變質，但也不適合一直加熱、炸東西，若高溫烹調太久，會產生多環芳香烴、丙烯醯胺，增加心臟病與癌症風險，也可能產生反式脂肪，不益於健康。

蕭捷健提醒，市面上常用花生油、麻油、葵花油、大豆油等油品，雖然發煙點高，炒菜不會產生有害油煙，但內含較多Omega-6，雖能維持免疫力，食用過多卻也容易造成慢性發炎，出現嘴破、長紅疹、過敏等，因此建議避免使用。

除了精緻橄欖油外，炒菜還能使用哪種油呢？蕭捷健舉例，酪梨油發煙點超高，可到271度，代表高溫下不易變質，超適合炒菜或煎炸，再者酪梨油有很多Omega-9，也有助於抗氧化、心血管健康；苦茶油發煙點達250度，富含Omega-9、維生素E，以及多酚，可降血脂與血壓、抗氧化、助消化，以及增強免疫力，是炒菜好選擇。

至於涼拌，蕭捷健提及，除了選擇初榨橄欖油外，也可以選擇亞麻油，含有超多Omega-3，可助消炎，有研究發現，每天喝1湯匙的亞麻油，數星期後身體發炎指數會變少，不只有助於慢性發炎疾病，還有益於健康。不過亞麻油發煙點只有107度，不適合用來炒菜，且因容易變質，不建議放太久。

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