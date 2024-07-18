婦肺癌篩檢發現0.9公分小結節 一驗竟是「類癌」

LDCT發現右肺有一顆0.9公分的小結節（紅圈處）。（彰化醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年60歲的邱女士做低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，發現右肺有一顆0.9公分的小結節，懷疑是惡性腫瘤，最後確診為俗稱「類癌」的神經內分泌腫瘤，經內視鏡手術切除，預後良好。衛福部彰化醫院胸腔外科主任林聿騰表示，LDCT可以找出小於1公分的肺部結節，是及早發現肺部腫瘤的利器，不管是肺癌還是類癌。

林聿騰指出，民眾都知道癌症，但比較少知道類癌（Carcinoid），其實它是神經內分泌細胞癌變的神經內分泌腫瘤，因為病程較其它癌症慢，所以稱為「類癌」，可能原發於腸胃、胰臟、肺等器官，最有名的個案是蘋果創辦人賈伯斯，他是罹患原生於胰臟的神經內分泌腫瘤，56歲離世。

請繼續往下閱讀...

邱女士有感於肺癌發生率持續上升，做了LDCT，如果有肺癌也可早期發現早期治療，沒想到因此篩檢出類癌。

婦人做低劑量電腦斷層肺癌篩檢。（彰化醫院提供）

林聿騰表示，電腦斷層顯示邱女士的右肺中葉有一個0.9公分的小結節，看起來不是很均勻，會同放射科醫師及AI協助判讀，都認為惡性機率高，與邱女士共同決策後，決定以內視鏡微創切除，經病理切片顯示為神經內分泌腫瘤，再經正子攝影，確認沒有擴散，之後必須再定期追蹤。

林聿騰指出，國際神經內分泌癌症聯盟（INCA）示警，神經內分泌腫瘤在全球的的發生率大幅上升；根據歐美的統計，神經內分泌瘤的發生率在過去30年大增了5倍以上，如果可以早期診斷，才能有更好的治癒效果。

林聿騰說，以邱女士為例，如果不注意，以為只是一個小結節，可能數年之後，轉移到其它器官，要醫治就很麻煩了。

林聿騰表示，目前仍不清楚神經內分泌腫瘤是什麼因素導致基因病變，難以預防，但只要發現還是切除為妥，避免轉移惡化。根據美國統計，類癌最常見的位置是肺部，再來是小腸、直腸、胰臟、胃部；台灣好發部位前5名分別為直腸、肺部、胰臟、胃部、大腸。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法