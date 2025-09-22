自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

市立醫院也能做達文西手術 醫院啟用先進系統降風險

2025/09/22 16:08

大同醫院啟用達文西手術系統，為高雄市立醫院第1台。（大同醫院提供）

大同醫院啟用達文西手術系統，為高雄市立醫院第1台。（大同醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕率高雄市立醫療機構之先，大同醫院今（22）日宣布啟用「達文西Xi機器人手臂手術系統」，病患在院即可接受精準且高品質的微創手術服務，降低手術風險。

大同醫院院長林孟志指出，達文西Xi機器人手臂手術系統具備多項臨床優勢，其高解析三維立體影像，可提供清晰且立體的手術視野，協助醫師更精準地辨識組織結構；靈活多角度的操作手臂，能在狹小的手術空間內進行細緻操作，提升手術的靈活度與穩定性。系統具備高精準度的切割與縫合能力，不僅降低手術風險，也有助減少出血與併發症的發生；模組化設計亦能優化手術流程，有效縮短病人麻醉與手術時間。

臨床應用上，包括泌尿科前列腺癌、腎臟腫瘤及膀胱癌等腫瘤切除；胸腔外科肺癌與縱膈腫瘤的微創切除；耳鼻喉科用於治療阻塞型睡眠呼吸中止症與打鼾，透過精準修整喉部組織，有助改善術後恢復與睡眠品質，院方亦規劃拓展至婦科腫瘤、大腸直腸癌等其他專科手術。

林孟志強調，大同醫院執行機器人手術的團隊，成員均具備自高雄長庚醫院累積超過數千例臨床經驗者，不僅具專業技術，手術品質也將比照醫學中心等級執行，提供市民更安全、精準且人性化的癌症治療與手術選擇。

達文西Ｘi系統可用於多項精準的癌症治療手術。（大同醫院提供）

達文西Ｘi系統可用於多項精準的癌症治療手術。（大同醫院提供）

