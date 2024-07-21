健康網》缺鎂恐傷「心」又骨鬆！ 醫點名7族群尤注意

醫師提醒，本身或家族有高血壓、糖尿病等疾病病史者，是缺鎂高危險族群；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鎂扮演代謝重要角色，卻是已開發國家中第2缺乏的營養素！初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，缺鎂恐增糖尿病、骨質疏鬆、癌症以及心血管疾病等風險，尤其平時不易評估是否缺乏，待發現時，通常已嚴重缺鎂，因此提醒，壓力大、外食族、愛喝含咖啡因飲料、本身或家族有高血壓等病史、長期吃胃藥或利尿劑等藥物、酗酒及年長者等7族群，除從紫菜、堅果類、全穀類和深綠色葉菜類等攝取鎂外，也可考慮補充營養品。

鎂對身體5大功用 強健骨骼、放鬆肌肉

魏士航於臉書粉專「魏士航醫師｜航向健康減重新體質」發文分享，鎂是人體第4多的礦物質，在300多種代謝中扮演著重要的角色。不過，鎂的缺乏卻是已開發國家中第2常見的營養素缺乏，僅次於第1名的維生素D，下為鎂對人體的5大功用：

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●改善血糖：鎂能穩定血糖，降低糖尿病風險，也改善血糖的控制。

●維繫健康心血管：鎂能讓血管放鬆進而降血壓。

●強化骨骼：骨骼中含有大量的鎂，因此骨骼健康，除了需要足夠的鈣質，鎂及維生素D也需要受到重視。

●促進放鬆及神經修復：鎂會影響情緒調節也能夠預防偏頭痛。

●放鬆肌肉：睡前服用鎂除了能減少夜間抽筋，還能讓睡眠品質更好。

缺鎂恐致5大疾病風險增

魏士航進一步提醒，缺鎂症狀，不易察覺，但長期下來卻會促成許多慢性疾病，如糖尿病、心血管疾病風險大增：

●糖尿病：鎂通過增加胰島素敏感性，同時也提升葡萄糖轉運蛋白的活性，來幫助血糖的穩定。

●骨質疏鬆：鎂在骨骼結構中具有包覆鈣質的功能，同時也可抑制蝕骨細胞的活性，降低蝕骨作用，防止骨質流失。

●心血管疾病：鎂直接影響血管平滑肌細胞的鬆弛能力，從而影響血壓調節，因此缺鎂時，血管內皮細胞也會受損，增加動脈粥樣硬化和血栓形成風險。

●癌症：鎂作為酶輔因子，參與DNA修復機制，身體缺乏時，可能引發腫瘤發生及影響癌症風險、預後。

●神經系統疾病：鎂可調節中樞神經系統的興奮性、神經元自發去極化的功能，因此缺鎂和偏頭痛、阿茲海默症、帕金森氏症、焦慮及憂鬱都有關係。

醫師提及，身體缺鎂，容易讓情緒變得易怒、急躁；圖為情境照。（圖取自freepik）

7大常見缺鎂症狀

該如何判斷是否缺鎂？魏士航提及，據國民營養調查發現，國人鎂攝取大多僅達到參考攝取量的6-7成。然而，要評估鎂的缺乏並不容易，因血清鎂只佔總鎂的0.3-1%，不能適當推估全身鎂的狀態，待發現血清鎂偏低時，通常代表著身體缺鎂狀況已非常嚴重，因此在臨床上，缺鎂症狀多不具有特異性，常見症狀如下：

●腸胃不佳：食慾不振，容易便秘、拉肚子。

●疲勞虛弱：很容易疲勞，覺得身體很虛弱。

●肌肉緊繃：肌肉容易抽筋、痙攣，也常覺得痠痛。

●易怒急躁：情緒變得易怒、急躁。

●記憶力下降：注意力無法集中，記憶力下降。

●壓力大、睡眠差：覺得壓力很大，睡眠狀況不佳，出現失眠、淺眠等問題。

●心跳異常：心跳速度變得異常，頻率不正確。

6大類食物補足鎂

從天然食物補足鎂！魏士航舉例，由於葉綠素成分之一就是鎂，通常紫菜、堅果類、全穀類和深綠色葉菜類等食物，屬鎂含量比較高；而動物性來源則以海鮮屬鎂含量比較高的食物，像是魚類和貝類。理論上，只要飲食均衡就能攝取足夠的鎂。

為何現代人普遍缺鎂？魏士航歸納3原因，首先，喜吃過度加工食物，排擠含鎂食材攝取；再者，土壤過度開發，養分含量不如從前；最後，普遍處長期高壓，而鎂缺乏與壓力調節降低有關，長期下來，易過度消耗成惡性循環，建議飲食均衡，若為壓力大者；外食族，常吃加工食品，尤其精緻糖份；愛喝咖啡因飲料；本身或家族有高血壓、糖尿病、代謝症候群等病史；長期吃胃藥、利尿劑等藥物；酗酒者；以及年長者等缺鎂高風險族群，可考慮從營養品補充。

初日診所減重專科暨家庭醫學專科醫師魏士航。（初日診所提供）

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