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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》想補鈣吃「肉魚」 營養師：還能舒緩經前症候群

2024/07/15 17:45

營養師表示，在眾多魚類裡，「肉魚」即含有相當可觀的鎂質，而鎂元素能提高鈣的利用率；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過去常有「吃魚補鈣」的說法，其實鈣質大多都存在魚骨裡，不過藉由魚肉中的鎂，一樣可以達到增進鈣吸收的目的。營養師李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」發文表示，在眾多魚類裡，「肉魚」即含有相當可觀的鎂質，而鎂元素能提高鈣的利用率。還可以幫助安定情緒、舒緩經前症候群，加上不飽和脂肪酸EPA、DHA，有益於心血管健康。

人體不可或缺的「鎂」

李婉萍指出，鎂元素是構成骨骼、牙齒的材料之一，並且還能提高鈣的利用率。另有研究指出，紅血球中鎂的含量偏低，與經前症候群發生有關聯，同時攝取鎂、鈣所產生的協同作用，對於維持神經、肌肉健康及情緒穩定，都有加乘效果，有助預防或減輕經前症候群。此外，肉魚所含的鉀離子，能平衡飲食中的鈉，加上不飽和脂肪酸EPA、DHA，均有益於心血管的健康。

李婉萍說，漁產烹調時簡單利用清蒸、煮湯或是油煎等方式，並盡量減油、少鹽；示意圖。（資料照）

肉魚料理方便又好吃

她說，正確學名為赤鯧的肉魚，別名又被稱為瓜仔鯧、肉鯽仔等。雖然每年的盛產期為10月到隔年3月，肉質最肥美，但因分布很廣，所以在台灣幾乎一年四季都能見到，是很大眾化的魚種。由於牠皮薄且肉質細緻柔軟，魚肉層裡也沒有細刺，很適合老人和小孩。

李婉萍提到，相較於大型魚種，約一個手掌大小的肉魚，不僅料理方便，重金屬殘留的風險也較低。要吃到新鮮、品質有保障的現撈海魚，建議選擇國產CAS標章認證的優質水產品。

當季與在地就是最好的

李婉萍表示，低脂、清爽卻富含多元營養的魚肉，對飲食精緻化的現代人是很好的動物性蛋白質選擇。每個時令都有當季的海鮮品項，以台灣周邊海洋捕捉到的本地漁產，取代進口漁獲，就能吃到最新鮮、價格也最實惠的種類。烹調時簡單利用清蒸、煮湯或是油煎等方式，並盡量減油、少鹽，搭配豆腐一起吃，兩者蛋白質互補，能獲取豐富的鈣質。

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