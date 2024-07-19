自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

微軟全球大當機 國內醫學中心一度受影響

2024/07/19 16:18

微軟（Microsoft）系統在台灣時間今（19日）下午1點多傳出全球大當機，台大醫院證實，院內掛號、領藥一度改採人工作業。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕微軟（Microsoft）系統在台灣時間今（19日）下午1點多傳出全球大當機，不少網友回報災情，國內醫學中心也受到影響，台大醫院證實，院內掛號、領藥一度改採人工作業，所幸半小時內就恢復，不影響民眾就醫；台北榮總也表示，部份系統短暫受影響，經過處理後都已都恢復，請民眾放心。

台大醫院表示，受到微軟故障影響，院內的掛號、看診、配藥、住院等系統，無法線上作業，院內以單機及人工作業因應，所幸半小時內系統就恢復正常，不影響民眾就醫。

台北榮總也說，該院門診、住院等醫療作業均正常，稍早部份系統短暫受影響，經過處理後都已都恢復，請民眾放心，院方也會持續密切關注後續發展，確保作業系統穩定及正常運作。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中