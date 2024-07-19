微軟全球大當機 國內醫學中心一度受影響

微軟（Microsoft）系統在台灣時間今（19日）下午1點多傳出全球大當機，台大醫院證實，院內掛號、領藥一度改採人工作業。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕微軟（Microsoft）系統在台灣時間今（19日）下午1點多傳出全球大當機，不少網友回報災情，國內醫學中心也受到影響，台大醫院證實，院內掛號、領藥一度改採人工作業，所幸半小時內就恢復，不影響民眾就醫；台北榮總也表示，部份系統短暫受影響，經過處理後都已都恢復，請民眾放心。

台大醫院表示，受到微軟故障影響，院內的掛號、看診、配藥、住院等系統，無法線上作業，院內以單機及人工作業因應，所幸半小時內系統就恢復正常，不影響民眾就醫。

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台北榮總也說，該院門診、住院等醫療作業均正常，稍早部份系統短暫受影響，經過處理後都已都恢復，請民眾放心，院方也會持續密切關注後續發展，確保作業系統穩定及正常運作。

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