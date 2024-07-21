世界肝炎日免費腹部超音波 台南市醫揪8成異常者

台南市立醫院胃腸肝膽科醫師牟聯瑞為民眾做腹部超音波檢查，提醒民眾腹超是便捷檢查方式，適合診斷肝臟等內臟疾病，有助早發現早治療。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕為強化民眾對肝臟健康的重視，在世界肝炎日之際，台南市立醫院與肝病防治學術基金會及全台約30家醫療院所聯手，21日上午同步舉行「今年超了沒」大規模免費腹部超音波檢查活動，共同為超過5千位民眾提供肝、膽、胰、脾、腎等臟器免費檢查。今天台南市醫檢查298人，其中有異常者多達241人，異常率約8成。

秀傳醫療體系副總裁暨台南市立醫院肝膽腸胃內科醫師牟聯瑞指出，肝病一直是台灣的重大健康問題，呼籲B、C型肝炎帶原者至少每半年接受1次腹部超音波檢查，40歲以上的民眾每年也應做檢查，以早期發現潛在的健康威脅。肝基會從2021年起，1年1次免費「全民腹部超音波」活動，已幫助近萬名民眾檢查出肝臟健康問題，其中304人被發現為肝癌高危險群、脂肪肝比例也高達50%。

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牟聯瑞表示，肝臟內部沒有痛覺神經，慢性肝病絕大多數毫無症狀，只有在病情嚴重時，才會有肝硬化、腹水、肝昏迷等症狀，使得許多肝病患者在患病末期才被發現，唯有定期檢查追蹤，才能遠離病變威脅。腹部超音波是1種無痛、快速且便捷的檢查方式，特別適合診斷肝臟等內臟疾病，以求早發現早治療。

台南市立醫院已連續4年配合舉辦這項有意義的活動，今年共有298人參加檢查，檢查有異常者高達241人（80%），其中發現疑似肝癌、肝實質病變、良性肝腫瘤、膽息肉、脾腫大、其他腹部腫瘤等，並進一步安排就醫診治。值得注意的是有149位受檢民眾有脂肪肝，比率高達 50%。

牟聯瑞叮囑民眾平常要有良好生活作息與飲食習慣，避免高油、高鹽、高糖的食物，降低脂肪肝發生率，因為脂肪肝會引起肝發炎，甚至產生肝硬化。對於B、C肝炎患者，一定要每半年追蹤1次；一般民眾最好每年做1次腹部超音波檢查，才能遠離肝病威脅。

今年有298人參加台南市立醫院免費腹部超音波檢查，檢查有異常者高達241人（佔約80%），其中149位受檢民眾有脂肪肝比率高達50%。（台南市立醫院提供）

台南市立醫院連續4年響應肝基會全民免費腹部超音波檢查，提醒民眾定期檢查重視自己健康。（台南市立醫院提供）

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