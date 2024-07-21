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基隆醫院腹部超音波篩檢 逾7成民眾有脂肪肝
〔記者俞肇福／基隆報導〕響應世界肝炎日，衛生福利部基隆醫院今天（21日）與財團法人肝病防治學術基金會攜手舉辦「全民免費腹部超音波檢查活動」，報名參與檢測的100人中，有70多人檢查出有脂肪肝，已轉介輔導就醫。
根據衛生福利部公布2023年國人10大死因統計結果，肝癌已連續44年排名前2名。衛生福利部基隆醫院院長林三齊表示，許多民眾可能因為工作或家務繁忙，忽略了定期進行檢查、掌握自己身體健康狀態的重要性。
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林三齊說，今天的免費腹部超音波篩檢出7成多的民眾有脂肪肝，更發現肝腫瘤2人次，腎腫瘤2人次及脾臟腫大1人次，均已轉介輔導就醫。林三齊呼籲，年滿40歲以上的民眾，不管有沒有B、C肝炎，每年都應做一次腹部超音波檢查；若為B、C肝帶原者，則應至少每半年做一次腹部超音波檢查。
肝病防治學術基金會總執行長楊培銘教授分享說，肝臟是個沉默器官，即使民眾只是覺得疲倦、無力而已，肝臟卻可能已經發生嚴重的問題。肝癌發展通常是漸進式的，從慢性發炎、纖維化、肝硬化，到最後才會出現腫瘤。其實所有疾病都脫不了「早期發現、早期治療」，若能在疾病惡化到無法治療前，先介入或預防，都能有不錯的預後。
林三齊提醒民眾，平日應儘量保持作息正常、不熬夜，擁有充足的睡眠；多加攝取天然食材、新鮮蔬果，避免暴飲暴食及菸酒；並維持適度的運動習慣，守護肝的健康。
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