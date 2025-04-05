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健康網》喝對咖啡 腎結石風險降3成！醫：小心這成分

2025/04/05 06:30

研究顯示，每日飲用黑咖啡或拿鐵，有助於降低腎結石風險約26%至32%；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，每日飲用黑咖啡或拿鐵，有助於降低腎結石風險約26%至32%；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腎結石的種類有多種，其中約70到80%屬於草酸鈣結石。最新研究顯示每日飲用黑咖啡或拿鐵，有助於降低腎結石風險約26%至32%。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文表示，每日喝咖啡者腎結石發生率降低約26%；但若加入高草酸成分，如巧克力醬、可可粉（摩卡）或杏仁奶等，草酸含量就會顯著提升，反而可能增加結石機率。

咖啡降低腎結石的3大機制

蕭捷健指出，由於咖啡含有咖啡因和微量草酸，一度有人擔心喝咖啡可能促進草酸鈣結晶形成。不過，美國一項涵蓋數十萬人的長期研究發現，每日喝咖啡者，腎結石發生率降低約26%，顯示咖啡對預防結石，可能有保護作用。

研究中，醫師提出3項原因：

●咖啡因具有利尿作用，能增加尿液生成和流量，稀釋尿中礦物質濃度，有助於防止晶體沉澱。

●咖啡因可透過作用於腎臟的腺苷受體，減少草酸鈣結晶附著在腎臟上皮細胞的機會。

●咖啡含有檸檬酸（Citric acid），是尿液中天然的結石抑制物，能與鈣離子結合防止結晶。

咖啡不在高草酸風險清單內

蕭捷健表示，腎結石中約70%為草酸鈣結石，而高草酸食物會提高結石風險。不過，黑咖啡每杯（約240ml）僅含1至2毫克草酸，遠低於常見食物：煮熟菠菜半杯約755毫克、烤馬鈴薯一顆約100毫克、可可粉4茶匙約67毫克、紅茶一杯約14毫克。因此，咖啡的草酸含量極低，臨床上也被歸類為低草酸飲品，並不在需嚴格限制的範圍內。

適量補鈣 有助降低結石風險

不少人誤以為草酸鈣結石患者要避免鈣質，但事實上，充足的鈣質反而有助於降低風險。蕭捷健指出：一項研究發現，每日正常鈣攝取（1200毫克）比低鈣攝取（400毫克）能降低51%的結石復發率。因此，每日鈣質攝取建議約1000到1200毫克，可透過奶類或鈣片補充。

同時研究建議將鈣片隨餐服用，避免空腹服用，以防止尿鈣升高增加結石風險。空腹喝黑咖啡的人若需補鈣，可考慮早餐後或在咖啡中加入牛奶。

蕭捷健提醒，若加入高草酸成分，如巧克力醬、可可粉（摩卡）或杏仁奶等，草酸含量就會顯著提升，反而可能增加結石機率；圖為情境照。（圖取自freepik）

蕭捷健提醒，若加入高草酸成分，如巧克力醬、可可粉（摩卡）或杏仁奶等，草酸含量就會顯著提升，反而可能增加結石機率；圖為情境照。（圖取自freepik）

小心「變身咖啡」風險 不同族群需注意

蕭捷健說明，咖啡本身對結石影響不大，但若加入其他成分則需留意。巧克力醬或可可粉（如摩卡咖啡）屬高草酸來源。杏仁奶由杏仁濃縮而成，草酸含量中等，也可能提高結石風險。

同時蕭捷健提醒，不同族群需注意咖啡攝取量。

●已有腎結石病史者：無須完全戒除咖啡，但應注意每天攝取足夠水分（至少2到3公升）、每餐攝取適量鈣質，並節制真正高草酸食物（如菠菜、堅果、大量濃茶等）。

●骨質疏鬆或鈣流失風險者：適量咖啡與骨質疏鬆並無直接相關，只要確保鈣質和維生素D攝取充足即可。

●尿酸結石患者：咖啡並非高嘌呤食物，不會增加尿酸結石風險，甚至可能有助於降低痛風風險。

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