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健康 > 杏林動態

部分植物人有意識！意識障礙治療欠缺 學者籲成立研究型醫學中心

2025/04/05 17:02

藍亭（左一）呼籲，政府應指定或成立專門從事意識障礙病患診斷、預後和治療的研究型醫學中心。（藍亭提供）

藍亭（左一）呼籲，政府應指定或成立專門從事意識障礙病患診斷、預後和治療的研究型醫學中心。（藍亭提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕我國目前沒有專門治療意識障礙病患的醫院。中央研究院研究員、歐美研究所兼任研究員藍亭表示，近15年來意識障礙的治療有太多的進步；但現今臨床醫師或醫院都很難跟上時代的步伐，意識障礙病患的適當照護需要多個科的密切合作，也呼籲政府指定或成立專門從事意識障礙病患診斷、預後和治療的研究型醫學中心。

藍亭表示，16年前，研究發現被診斷為「植物人」的患者中，有超過40％其實仍有意識，換句話說，「他們被誤診了」；而今（2025）年，根據一份多重地點試驗研究的結果顯示，透過腦部成像監測發現，無法表現出意識行為指標的患者中，有1/4的人，在接收到像是「動動腳趾頭」這一類的指令時，其實能夠理解並且做出回應。

藍亭指出，需要注意的是，這項研究是在資金充足且設備先進的大型研究醫院進行的，因此可以合理推斷，還有許多隱性的數據，有意識的患者比例應該不止25%。為了幫助糾正對這種神經狀態的許多誤解，15年前，「植物人」這個術語被「無反應性覺醒症候群」（Unresponsive Wakefulness Syndrome, UWS）所取代，然而改變名稱並沒有幫助降低誤診率。

「想像你正躺在病床上，意識十分清晰。但你的家人、朋友以及醫護人員在身邊來來去去，每個人都認定你已成了植物人」，藍亭表示，你聽見他們討論著是否能進行安樂死、是否該終止醫療維生系統，抑或要將你轉移至長照機構，更令人恐懼的是，認知到你所愛之人以及那些決定你醫療命運的人，都僅僅將你看作是一具毫無意識的水、鈣和有機分子集合體，躺在那裡等待著死亡。恐懼將你包圍，你奮力大喊著：「我還在！我還在這裡！」，但沒有人聽見。

藍亭也提到，即便診斷的結果精確無誤，「預後」的過程也面臨到類似的狀況。有些患者在被診斷為植物人的許多年、甚至數十年後，恢復了意識。因此患者是否有康復的希望？這仍然是一個未知且未解的問題。

藍亭表示，在一般的情況下，患者通常在被診斷過後不到30天內，就會從醫院移轉到長照機構，因為基於成本考量，病患越快離開醫院越好。然而短短一個月內無法做出準確的預後，而且患者的神經狀態，在去到長照機構後，往往會惡化。更令人遺憾的是，近期其實有許多新的預後評估方式很簡單也很便宜，好比利用臭味來作為刺激因子，藉此觀察病患的嗅覺反應，但我們的患者根本沒有機會嘗試。

藍亭指出，意識障礙病患的適當照護需要多個科的密切合作，包括神經內科、神經外科、放射科、核子醫學、復健科，耳鼻喉科等；並強烈呼籲政府和衛福部指定專門從事意識障礙病患診斷、預後和治療的研究型醫學中心。藍亭強調最理想的情況是，指定機構將繼續並擴大全國性的意識障礙病患臨床試驗，同時為長期照護機構中的意識障礙病患安排定期追蹤檢查。

藍亭（左一）呼籲，政府應指定或成立專門從事意識障礙病患診斷、預後和治療的研究型醫學中心。（藍亭提供）

藍亭（左一）呼籲，政府應指定或成立專門從事意識障礙病患診斷、預後和治療的研究型醫學中心。（藍亭提供）

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