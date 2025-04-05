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健康 > 杏林動態

嘉義縣偏鄉長者到市區來回3小時 光華巡迴醫療定時上山免掛號費

2025/04/05 12:55

嘉義市安家診所到嘉義縣竹崎鄉光華村巡迴醫療。（記者蔡宗勳攝）

嘉義市安家診所到嘉義縣竹崎鄉光華村巡迴醫療。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉光華村地處偏遠、交通又極度不便，長期面臨就醫不易的困境，開車前往嘉義市區就醫來回要3個小時，加上診療及等候，往往花上大半天的時間，耗時耗力，沒有子女可接送的獨居長者處境更是窘迫。光華長老教會挺身而出載送下山就醫，又進一步媒合嘉義市安家診所自3月18日起，隔週二下午到光華村進行巡迴醫療。除免掛號費，也只有部分人需酌收藥費部分負擔，暖舉令鄉親紛表謝意。

光華教會牧師徐盛森指出，安家診所盧盈良與林正日都是基督徒，親自上山了解當地居民就醫困難的情況後，深感現有醫療資源無法滿足偏遠地區民眾的需求，特別是看到光華長老教會的牧師積極協助村民接送就醫，無私奉獻精神更激勵他們，希望能透過巡迴醫療服務，讓優質醫療資源能夠延伸至每一位需要幫助、診療的村民。

醫師願意上山診療，徐盛森向當地居民許順益商借其自宅做為診療場所，許順益二話不說答應，鄰近的光華國小校長楊素華也說有必要時可以提供學校場地，以備不時之需；光華社區發展協會理事長劉佳縣在社區關懷據點報告這個消息，請社區長輩多加利用，減少舟車勞頓。

徐盛森表示，巡迴醫療包含基本的醫療知識衛教與健康諮詢，還特別攜帶了各式合適的藥物與衛生醫療器材，務求提供村民全面性的健康檢查、診療與諮詢服務，為提升診斷與治療的準確度，醫師們還準備「攜帶式超音波設備」上山，現場即時協助進行內部器官檢查與初步診斷。

徐盛森說，安家診所兩次上山診療，都有20多位求診，醫師、護理師與助理都先噓寒問暖，讓長輩們安心不少，更說具體說出病情，讓醫師做更準確的診斷，醫師團隊期望透過這樣定期的巡迴醫療，改善光華鄉親因地理條件導致的就醫不便，並及時發現潛在的健康問題，避免因延誤治療而產生的風險。

嘉義市安家診所醫師盧盈良（右一）問診細心，長輩們耐心等候。（記者蔡宗勳攝）

嘉義市安家診所醫師盧盈良（右一）問診細心，長輩們耐心等候。（記者蔡宗勳攝）

嘉義市安家診所醫師盧盈良（右）細心診療長輩。（記者蔡宗勳攝）

嘉義市安家診所醫師盧盈良（右）細心診療長輩。（記者蔡宗勳攝）

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