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慢性病防治三高一低 骨鬆別輕忽

2025/04/06 05:30
慢性病防治三高一低 骨鬆別輕忽

▲骨質疏鬆症相關的骨折最常發生在脊柱。（照片提供／王浩洸）

文／王浩洸

骨骼是不斷被分解和替換的活組織。 當新骨的產生跟不上舊骨的流失時，就會發生骨質疏鬆症。

骨鬆會導致骨骼脆弱 容易骨折

骨質疏鬆症會導致骨骼變得脆弱，以至於跌倒，甚至輕微的壓力（例如彎腰或咳嗽）都會導致骨折。骨質疏鬆症相關的骨折最常發生在髖部、腕部或脊柱。因此建議民眾慢性病防治要調整為「三高一低」，分別是高血壓，高血糖，高血酯，低骨密，不能輕忽骨鬆。

骨質疏鬆症藥物 3/1起擴大給付

以往健保只有給付骨質密度值小於-2.5之因骨質疏鬆引起的脊椎或髖部骨折患者的用藥，或於骨質疏少症（骨質密度值介於-1.0及-2.5之間）引起脊椎或髖部2次或2處骨折病患。但是從今年3月1日起，有擴大給付，希望能夠幫助更多高風險族群提前預防骨折，減少未來的醫療負擔與併發症。

●次級預防骨折藥物給付條件：包含：遠端橈骨（手腕骨折），以及近端肱骨（上臂骨折）。

●初級預防骨折藥物給付條件DXA測得骨密度(BMD)T值≤-2.5且合併以下高風險因子，例如：類風濕性關節炎、糖尿病且使用胰島素、長期使用糖皮質類固醇（〉5mg/day超過3個月）。

對於有骨質疏鬆風險的民眾，建議積極與醫師討論是否符合新給付條件，以獲得適當的治療！

（作者為義守大學教授、義大醫院神經外科主任）

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