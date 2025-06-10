肩頸按摩按出血包 疑壓迫神經致截癱緊急後送搶命

平常休閒的肩頸按摩，竟可能導致半身癱截。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕按摩肩頸放鬆，在現代社會是常見休閒，但看似輕鬆平常行為，卻隱藏潛在危機。澎湖昨（9）日就發生民眾因血包壓迫神經，導致半身癱截，緊急送醫後，深夜申請直昇機後送台灣本島就醫，由澎湖駐地醫療直昇機凌天航空跨夜飛行。

澎湖在9日單日2起醫療後送案件，第一起在9日上午1名年約40歲的病患，因主動脈剝離緊急送往本島就醫，第2起則在9日晚間1名年約55歲男性，因半身截癱緊急送往台灣本島就醫。

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發生在9日晚間年約55歲男性半身截癱申請直升機後送台灣治療，是當日上午由119救護車送入部立澎湖醫院，在醫院留觀時下半身逐漸無知覺、無法動彈，經院方緊急進行頸脊椎相關檢查，發現有血包壓迫頸椎神經，會診相關科別後，緊急申請駐地醫療直升機凌天航空後送台灣。據了解該名病患當日上午有進行肩頸放鬆的按摩，可能因為在按摩的過程中造成頸椎血包，隨著血包的腫大壓迫到神經，才會導致無知覺及癱瘓的情形。

深夜跨海後送，高雄機場夜間施工無法起降。（凌天航空提供）

但因高雄機場夜間滑行道施工關場，迫使凌天航空直升機必須降落在台南機場，再由地面救護車轉往高雄的醫院，高雄機場夜間滑行道施工需持續到今年12月31日，該段期間由凌天航空每日向高雄機場確認開關場時間，以便於在第一時間提供後送醫院相關就醫資訊，不過對此衛福部應介入協調，畢竟澎湖當初採用直升機就是考量到直升機的特性，可以不用在地面進行滑行，若高雄機場滑行道施工範圍不大，是否能採區段放行。

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