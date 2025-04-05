健康網》大蒜助抗發炎 研究：常吃大蒜降大腸癌發生率

醫師指出，大蒜含有「蒜素（allicin）」以及其他硫化合物，能調節膽固醇合成、抗氧化、抗發炎等。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日一名患者回診檢查，報告顯示總膽固醇230mg/dl，低密度膽固醇（LDL）140，膽固醇偏高。醫師建議服用降膽固醇藥物，但患者表示想先用自然一點的方法。於是醫師調劑蒜素膠囊（每1粒600毫克蒜素）讓他每天服用，配合作息與飲食調整，半年後總膽固醇降到190，低密度膽固醇也降到105，效果驚人。

科博特診所院長劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，大蒜的秘密武器就是「蒜素（allicin）」以及其他硫化合物，它們能調節膽固醇合成、抗氧化、抗發炎。除此之外，大蒜還富含維生素C、B6、硒等營養素，有助提升免疫力、促進循環。

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大蒜抗大腸癌 白蒜效果更佳

更有趣的是，近年研究發現，大蒜中的活性成分可能具有抑制大腸癌發生的潛力。不論是在細胞實驗還是動物模型中，大蒜萃取物都顯示出能減少癌細胞生長、誘導癌細胞凋亡的效果。流行病學研究也發現，經常食用大蒜的人，大腸癌的發生率似乎較低。

劉博仁強調，當然，大蒜並不是萬靈丹，有些人吃多了會腸胃不適、口氣重，甚至干擾凝血；並補充，一般白蒜會比黑蒜效果好，另外吃大蒜裡面的蒜素還是有限，因此他幫患者調的是每粒含有600毫克的蒜素膠囊。

雖然大蒜營養豐富，醫師仍強調，大蒜並不是萬靈丹，有些人吃多了會腸胃不適、口氣重，甚至干擾凝血；示意圖。（圖取自shutterstock）

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