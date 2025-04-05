健康網》睡太多太少都傷肝 保肝睡7-8小時最佳

研究發現，無論睡太少或睡太多，肝病風險都明顯上升，想要保肝得睡得好，每日要7-8小時，白天補眠不要超過1小時；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不只熬夜才傷肝！基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，美國哈佛大學2023年研究發現，夜間睡眠時間與肝癌發生率及慢性肝病死亡率呈現「U型關係」，無論睡太少或睡太多，肝病風險都明顯上升，想要保肝得睡得好，每日要7-8小時，白天補眠不要超過1小時，維持規律的作息，就能擺脫肝病的惡性循環。

錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文指出，該研究追蹤近29萬6千名個案，長達15.5年，為目前最具規模的睡眠與肝病關聯性分析之一。發現與每晚睡眠7至8小時的對照組相比，睡不到5小時的人肝癌風險提高2倍，睡眠時間達9小時以上的人風險也增加1.6倍。

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錢政弘說，在白天小睡超過1小時者的肝癌風險提高了1.5倍。在慢性肝病死亡風險方面，同樣呈現類似趨勢，睡太少或太多都與死亡率升高有關，顯示規律睡眠對肝臟健康至關重要。

錢政弘提到，睡眠紊亂可能改變葡萄糖代謝，增加肝臟脂多堆積的風險，容易胖，容易脂肪肝；睡太少或太多都可能誘發促炎性細胞因子及氧化壓力，加速肝臟損害並促成肝細胞癌 。

錢政弘說，肝臟有其自身的生理節律，負責調控代謝與解毒，睡眠障礙會影響褪黑激素代謝，而褪黑激素對肝臟再生與抵抗氧化損傷有關鍵作用。

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