5771人響應腹超篩檢！ 破8成「肝苦人」 逾半數有脂肪肝

肝基會董事長許金川（前）協助進行腹部超音波檢查。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕衛福部公布最新10大癌症死因中，肝癌高居第2位，顯示出護肝的重要性！肝病防治學術基金會今（21）日響應下週（28）日的世界肝炎日，推出「今年超了沒？」活動，共5771人參加篩檢，其中有4730人檢出異常，異常率高達82%，且每年均有過半民眾為脂肪肝，呼籲定期檢查，重視肝臟健康，讓肝病從台灣消失。

肝基會今（21）日上午在董事長許金川號召下，動員100位肝膽腸胃專科醫師與750多位護理人員與志工們，全台同步舉辦大規模免費腹部超音波肝癌篩檢，自2021年起12家醫療院所合作，今年增至30家醫療院所響應，包括：基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭，以及離島金門、馬祖也加入篩檢行列。

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肝病防治學術基金會舉辦「今年超了沒？」免費腹部超音波篩檢，基金會董事長許金川（左2）、總執行長楊培銘（右2）主持敲鑼啟動儀式。（記者黃宜靜攝）

肝基會總執行長楊培銘指出，5771名受檢者中檢查異常發現者達4730人（82%），其中158人有高度懷疑肝癌及性質不明肝腫瘤，1290人為良性肝腫瘤，另13人肝硬化，483人為肝實質病變，脾臟腫大者50人。值得注意的是高達3074名（53.3%）受檢民眾有脂肪肝，膽瘜肉有655人，115人檢測出其他腹部腫瘤（胰、脾、腎臟等），肝內鈣化點、膽結石、胰／脾／腎囊腫與腎結石等其他問題有2085人。

為何肝基會要推廣腹部超音波檢查？肝基會說明，肝臟內部沒有痛覺神經，加上只要有1/4正常肝臟還在，就不會感覺異常，等到症狀出現通常都是末期，因此推行腹部超音波檢查，無痛、迅速，檢查又方便，是揪出肝臟等病灶的重要利器，尤其對「國病」肝病診斷價值更高，因此也呼籲，B、C型肝炎帶原者，至少每半年接受1次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲的民眾，每年也應做腹部超音波檢查。

第2年參加腹超篩檢活動的張小姐，十分關注肝臟相關疾病問題，認為腹部器官多屬沉默器官，待問題出現時已為時已晚，因此積極關注，又因檢查仔細，因此此次也帶媽媽一同篩檢，守護健康。另1名同樣也是第2年參加的楊小姐是透過朋友介紹來的，認為早期篩檢，可以早期治療、發現，因此計畫定期檢查。

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