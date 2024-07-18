健康網》涼拌杏鮑菇消暑美味 更是順「便」、控糖好幫手

陳冠蓉表示，杏鮑菇除了富含多醣體，膳食纖維約一般蔬菜的2到3倍，有助腸道蠕動，改善便秘等。且屬於低GI食材，適合想要控糖的朋友（圖擷取自陳冠蓉臉書「蓉媽咪營養師健康寶典」）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱不免想來點涼拌小菜，不過外面餐廳賣1碟就要40元起跳，對荷包不友善。營養師陳冠蓉表示，自己動手做開胃小菜，經濟又實惠也不必擔心食安。她分享「涼拌杏鮑菇」食譜並指出，杏鮑菇除了富含多醣體以外，膳食纖維約一般蔬菜的2到3倍，有助腸道蠕動，改善便秘。且屬於低GI（升糖）好食材，很適合想要控糖的朋友食用。

陳冠蓉在臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文分享生活點滴，孩子們開始放暑假，她計畫減少工作時間，帶小孩到處走走並訓練生活技能，其中一個技能想教孩子學會自己煮飯，希望藉此加深親子關係，也期待將來到外地唸書時，他們能自己煮來吃，不必餐餐都吃外食。

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涼拌杏鮑菇 5步驟美味上菜

先準備杏鮑菇4根（約300到350g）、香菜（生） 10g，並備齊以下食材做醬料。

涼拌醬料：蒜頭（末）5瓣（約20到30g）、辣椒（不辣的辣椒，配色用）1小根、白芝麻（熟）20g、辣椒粉適量、橄欖油40c.c.、糖鹽適量，以及適量醬油、素蠔油、白醋。

接著按照以下步驟：

1️、將杏鮑菇用削皮刀刨成片狀後，放入滾水中汆燙至熟（約3分鐘左右），撈起瀝乾、放涼備用。

2️、將蒜頭、辣椒、香菜切末備用。

3️、起油鍋以橄欖油將蒜頭末、辣椒末拌炒1分鐘即可盛起放入碗中。

4️、開始調製醬汁，將少許糖、鹽、醬油、素蠔油、白醋調味、辣椒粉，放入炒過的蒜末、辣椒末橄欖油中攪拌均勻。

5️、將杏鮑菇水分稍微擠乾，放入攪拌盆中，倒入香菜末與醬汁和杏鮑菇攪拌均勻，最後撒白芝麻就能開動。

適合當減肥食譜 熱量低又有飽足感

陳冠蓉叮嚀，這道料理蠻適合作為減肥食譜，熱量低又有飽足感。杏鮑菇除了富含多醣體以外，膳食纖維超豐富，容易取得又好處理，推薦大家多多利用，替代一般蔬菜食用。

杏鮑菇每100克約只有37大卡，蛋白質2.4g，膳食纖維3.7g，膳食纖維約一般蔬菜的2到3倍，不只能促進腸道蠕動，改善便秘。而且屬於低GI好食材，也很適合想要控糖的朋友食用。

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