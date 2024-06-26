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健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

預立醫療照護諮商 健保給付4族群 新制7月上路

2024/06/26 15:50

石崇良指出，健保將自7月1日開始，針對4類族群給付「病主法」所規範的預立醫療照護諮商費用。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕不少民眾會希望在還能自己下決定時，預先決定自己未來面對特殊情況的醫療方案，但相關諮詢費用並不低。健保署長石崇良說，健保署已討論通過給付，自7月1日開始將針對4類族群給付「病主法」所規範的預立醫療照護諮商費用。

「病主法」保障成年且身心健全者，透過預立醫療照護諮商（ACP），預先決定自己未來面對特定情況的醫療方案，但因相關諮詢費用較高，使部分有意使用的患者卻步。

石崇良指出，目前健保署已經討論通過，將自7月1日起針對4類情況的住院病患，由健保給付「病主法」所規範的預立醫療照護諮商費用，且必須在住院時簽署。

針對給付對象，石崇良說，包括符合「安寧緩和醫療條例」的10大疾病、輕度失智但仍有自主行為能力者，且CDR小於0.5分，「病主法」中醫事司公告的罕病病患，以及居家整合照護計畫服務對象。

石崇良說，目前符合條件的族群計有20萬人，但不見得1年內都會住院，預估下半年可能有6萬人會使用到，以每人3000元計，預估支出費用落在1.8億元。

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