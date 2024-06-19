健保研議放寬糖尿病患腸泌素使用條件 因全球缺藥卡關

健保署討論放寬腸泌素給付規定，但因全球性缺藥疑慮而停頓。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕全台目前有超過250萬名糖尿病患，且每年仍新增逾15萬人，除傳統治療方式，醫界呼籲健保放寬糖尿病患使用腸泌素的給付條件，讓病患有更多治療選擇，但健保署健保署醫審及藥材組長黃育文指出，健保署持續討論放寬作法，但因全球性缺藥考量有所停頓，已請廠商提供穩定供貨時程表進行評估。

腸泌素是一種身體天然的腸道荷爾蒙，可刺激胰島素分泌、降低血糖，因此被使用於糖尿病控制，但因為同時具有減重效果，深受減肥族群喜愛，並因此被稱為「瘦瘦針」，不時就會傳出缺藥或供應吃緊。

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目前健保僅就發生過心血管相關疾病、或使用特定4類藥物且使用藥物後，糖化血色素仍6個月以上大於8.5%的糖尿病患者提供給付，但醫界持續呼籲放寬使用條件，及早讓患者使用、控制病情，並認為鮮有患者糖化血色素會高達8.5%，臨床上若有此類情況已經非常嚴重，給付條件過於嚴苛。

黃育文指出，2023年計有5萬餘位糖尿病患使用腸泌素、並獲得健保給付，而健保署持續研議放寬糖尿病患使用腸泌素的給付標準，並已經進行討論，但考量全球性缺藥問題，若放寬給付條件、增加使用人數，可能會影響到使用急迫性更強的患者，因此有所停頓。

此外，黃育文也提到，腸泌素整體治療效果上是好的，為瞭解供藥不穩定的情況是否有改善或應對的可能性，目前已經請廠商提供穩定供貨時程表，後續放寬也一定優先顧好現有病人權益。

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