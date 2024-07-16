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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

僅20多歲九年級生「腦中風」手麻1個月 醫：因這些壞習慣

2024/07/16 14:52

這名年輕患者硬腦膜下出血，出血位置在右腦半球，壓迫腦部。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕九年級生也中風！一名20幾歲年輕人頭痛、左手麻木一個月，以為工作壓力大，不料上個月突然頭痛劇烈、左側嘴角、舌頭麻木，左眼視力也模糊不清，就醫發現竟是腦中風，罹患年輕型腦出血，緊急做顱骨開孔減壓手術，引流血水，住院10天出院康復，醫師提醒，年輕型腦出血可能與年輕人生活飲食習慣有關，不要輕忽。

澄清綜合醫院神經外科主任廖本立表示，這名年輕患者硬腦膜下出血，出血位置在右腦半球，出血近30 cc，呈現半月形的樣貌，出血壓迫腦部，交叉影響到對側神經區，造成左側嘴角、左手麻木，嚴重到左眼視力模糊。

廖本立針對硬腦膜下出血，進行顱骨開孔減壓手術，使用顱骨鑽在顱骨上面鑽兩個洞，將患者出血的血水引流出來，再放置引流管引流血水，減少血水持續壓迫腦部，解除可能肢體癱瘓、甚至死亡的危機，患者術後在加護病房觀察兩天轉至普通病房，恢復良好。

這名患曾因頭痛就醫，以為只是一般頭痛服用止痛，沒想到竟是腦出血，廖本立強調，年輕型腦出血發生原因，通常與高血壓、腦血管瘤或先天性血管異常有關，但這名患者沒有三高病史，頭部未受過撞擊，極可能與年輕人的生活飲食習慣有關。

廖本立提醒，年輕人長期熬夜、晚睡、睡眠不足、飲食偏好高油、高糖、高熱量食物，加上壓力大、久坐少活動，導致身體容易發炎，造成血管提早老化，會引發中風高風險，如果出現突然頭痛加劇，且伴隨顏面或單側肢體麻木無力，應及早就檢查；另外硬腦膜下出血也可能是頭部撞擊造成，如果跌倒有輕微碰撞頭部也不要輕忽。

廖本立指這名年輕患者硬腦膜下出血，壓迫腦部，交叉影響到對側神經區，造成左側嘴角、左手麻木，嚴重到左眼視力模糊。（記者蔡淑媛翻攝）

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