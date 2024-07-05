竹縣攜手新竹馬偕 啟動偏鄉「居家」遠距醫療服務

五峰鄉衛生所成思瑩醫師於居家遠距醫療服務中，先詢問個案近日健康情況，並將用藥、抽血的資訊，使用遠距設備即時連線至新竹馬偕紀念醫院進行遠端會診。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為加強守護原鄉民眾健康，新竹縣政府衛生局攜手新竹馬偕醫療團隊升級遠距醫療服務，昨（4日）下午，五峰鄉衛生所醫師、護理長前往花園村兩位個案家中，透過視訊與遠距端的新竹馬偕醫院醫師，進行竹縣首起「居家」遠距醫療服務，分別因腦中風、意外導致行動不便的兩位鄉民，對於不用出門就獲得專業的治療感到滿意。

五峰鄉衛生所成思瑩醫師於4日居家遠距醫療服務中，先詢問個案近日健康情況，並將用藥、抽血的資訊，使用遠距設備即時連線至新竹馬偕紀念醫院，與神經內科主任林慧琦進行遠端會診，林醫師透過視訊鏡頭根據病人病況給予專業建議，並叮囑要定期用藥、監測血壓和復健。

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新竹縣五峰鄉衛生所醫師、護理長前往花園村兩位行動不便的個案家中，透過視訊與遠距端的新竹馬偕醫院醫師，進行竹縣首起「居家」遠距醫療服務。（新竹縣政府提供）

縣長楊文科表示，衛生局與台北馬偕和新竹馬偕合作，分別在竹縣尖石、五峰兩個原鄉衛生所，提供耳鼻喉科及眼科等專科會診遠距醫療服務，近2年來提供159人次的遠距醫療服務，其中五峰鄉衛生所的民眾滿意度逾9成，遠距醫療受到在地鄉親的肯定。

衛生局長殷東成指出，竹縣從2017年就開啟原鄉的居家醫療服務，2022年8月起推動遠距醫療，今年7月起先於五峰鄉實施，遠距結合居家醫療服務，從門診服務延伸至家中，讓失能或因疾病致外出不便就醫的病人，可以免下山即可獲得完善、適切且連續的醫療照護，減少過去病人需要多次往返醫院看診及領藥的不便。

因應今年7月1日通訊診察治療辦法新制上路，衛生局將持續評估原鄉在地民眾醫療需求，提供更具可近性及持續性的醫療照護服務，實踐在地就醫、在地治療、在地老化的理念。

新竹縣今年7月起先於五峰鄉實施遠距結合居家醫療服務，將門診服務延伸至家中，讓失能或因疾病致外出不便就醫的病人，可以免下山即可獲得完善、適切且連續的醫療照護 。（新竹縣政府提供）

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