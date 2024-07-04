死亡率減半！ 台大醫院「遠距照護」成果寫入美國指引

台大醫院內科部醫師李任光指出，下肢動脈血管阻塞俗稱「腳中風」，好發於高齡族群，其截肢率接近20%，如果患者合併感染、洗腎等情況，五年存活率只有20%。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕遠距醫療能實現即時監測與治療介入，台大醫院遠距照護中心發表了首篇相關論文，證實即時同步遠距照護可大幅降低「下肢動脈血管阻塞」的截肢率與死亡率。美國心臟學會特別引述台大團隊的治療成果，並將其納入今年5月公布的最新下肢動脈血管疾病照護指引中。

台大醫院內科部醫師李任光指出，下肢動脈血管阻塞俗稱「腳中風」，好發於高齡族群，其截肢率接近20%，如果患者合併感染、洗腎等情況，五年存活率只有20%，甚至比癌症還低。台大團隊利用遠距照護中心累計將近7000名患者的數據進行研究分析，發現透過遠距照護的長期追蹤與即時介入治療，患者截肢率可從18%降至10%，死亡率從29%降至14%，平均住院天數也減少一半。

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「謝謝你們幫我留了一隻腳！」李任光分享，曾收治一名83歲患有糖尿病、冠狀動脈疾病及周邊動脈血管病變的老翁，由於左腳趾壞死，醫師建議截肢，但老翁抵死不從，在加入遠距照護計劃後，接受了正確、完整且及時的照護諮詢，改善血糖控制，讓傷口順利癒合，見證了遠距照護的成效，團隊也因此持續開發如傷口照護APP等居家監測應用程式，優化遠距照護。

病友家屬陳先生在台大醫院的記者會上分享，他90多歲的父親某天突然左腳趾腫大，原以為是皮膚問題，到皮膚科就診用藥後稍有好轉，但一週後腳趾卻發黑，緊急送到台大醫院急診，發現是會危及性命的「腳中風」，在接受遠距照護後病況持續好轉，原本對生活失去希望的父親也重拾信心。

下肢動脈疾病患者常伴隨心臟瓣膜疾病，台大醫院內科部醫師楊荔丹在2023年發表的論文也顯示，接受遠距照護的患者比對照組，在持續監控血壓、心率、心電圖、及時調整用藥的過程中，提升了患者的病識感和服藥順從度，促進了二尖瓣逆流的改善。

台大醫院院長吳明賢指出，遠距醫療不受時間與空間限制，在新冠疫情大流行期間大放異彩，然而早在疫情之前，台大就已成立遠距醫療照顧中心，至今已有14年，並非超前部署，而是因為遠距醫療能為病人提供更好的照顧。內科部暨遠距照護中心主任何奕倫也表示，台大醫院在最新的亞太地區評比中，心臟科名列第一，遠距照護模式如同「雲端病房」，其實證成果也成為美國最新的標準指引。

下肢動脈血管阻塞俗稱「腳中風」，其截肢率接近20%，透過遠距照護的長期追蹤與即時介入治療，患者截肢率可從18%降至10%。（記者邱芷柔攝）

美國心臟學會特別引述台大團隊的治療成果並寫進指引，透過遠距照護可大幅降低「下肢動脈血管阻塞」的截肢率與死亡率。（記者邱芷柔攝）

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